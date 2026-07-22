Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўлади

·11·Техно
Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўлади

Нейробиология соҳасида улкан бурилиш юз берди: олимлар инсон миясига оид барча тарқоқ маълумотларни ягона кўп даражали рақамли атласга бирлаштирган сиибра дастурий мажмуасини тақдим этишди. Ушбу тизим алоҳида ҳужайралар ва молекулалардан тортиб, миянинг йирик тузилмалари ва улар ўртасидаги мураккаб алоқаларгача бўлган маълумотларни бир нуқтада жамлайди. Натуре Методс журналида чоп этилган тадқиқот натижалари тиббиёт ва сунъий интеллект соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда нейронлар ва мия фаолияти ҳақидаги маълумотлар турли форматларда, хилма-хил методлар ёрдамида ва турлича координаталар тизимида сақланади. Бу эса олимлар учун тадқиқотларни бирлаштиришда катта қийинчиликлар туғдириб келаётган эди. сиибра тизими эса МРТ маълумотлари, микроскопия натижалари ва мия соҳалари ўртасидаги боғлиқликларни ягона рақамли атласга боғлаш орқали ушбу муаммони ҳал қилди.

Етти терабайтлик маълумотлар хазинаси

Лойиҳа асосида Мультилевел Human Браин Atlas (Инсон миясининг кўп даражали атласи) ётади ва у Европанинг ЭБРАИНС тадқиқот платформаси билан интеграция қилинган. Тизим аллақачон 7 терабайтдан ортиқ мультимодал маълумотларга, жумладан, тасвирлар, жадваллар ва рақамли массивларга кириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар улкан маълумотлар тўпламини тўлиқ юклаб олмасдан, фақат ўзларига керакли соҳани танлаб таҳлил қилишлари мумкин.

Тизимнинг энг муҳим хусусиятларидан бири — маълумотларнинг эҳтимоллик асосида мия соҳаларига бириктирилишидир. Маълумки, инсон мияси анатомияси ҳар бир шахсда ўзига хос тарзда фарқ қилади. Шу сабабли, сиибра қатъий чегаралар ўрнига индивидуал фарқларни ҳисобга олувчи статистик хариталардан фойдаланади. Бу гистология ва электрофизиологик ўлчовларни МРТ натижалари билан максимал даражада аниқ солиштириш имконини беради.

Тиббиётда амалий қўлланилиши

Тадқиқот муаллифлари тизимнинг амалий фойдасини чуқур мия стимуляцияси (деэп браин стимулатион) мисолида кўрсатиб беришди. Бу усул баъзи неврологик касалликларни электродлар ёрдамида даволашда қўлланилади. сиибра орқали ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, таламус соҳасидаги стимуляция зонасини аниқлашда айрим тузилмалар қўшни соҳалар билан адаштириб юборилиши мумкин экан. Янги атлас бундай хатоларни бартараф этиб, жарроҳлик амалиётлари аниқлигини оширади.

Келажакда ушбу тизим нейрон фанларида катта маълумотлар (Биг Дата) ва сунъий интеллектни қўллаш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Дастурчилар кейинги босқичларда тизимга сунъий интеллект асосидаги таҳлил воситаларини қўшишни ва халқаро маълумотлар базалари қамровини янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Бу эса нафақат мия моделларини қуриш, балки янги авлод тиббий асбобларини яратишга ҳам йўл очади.

МияТехнологияТиббиётТадқиқотСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди