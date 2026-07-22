Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотди
Ҳиндистоннинг Гирнар тоғида сайёҳларни чўққига қўлда кўтариб чиқиш хизмати кенг тарқалган. Зиёрат ва саёҳат учун келган баъзи бой меҳмонлар тик зинапояларни пиёда босиб ўтиш ўрнига маҳаллий аҳолига пул тўлаб, махсус замбилларда олиб чиқишларини сўрамоқда.
Чўққи сари йўл 10 мингдан зиёд тош зиналардан ташкил топган. Кўтарилиш бир неча соат давом этади. Йўлнинг тиклиги ва узоқлиги сабаб бу сафар ҳатто жисмонан тайёр одамлар учун ҳам осон эмас.
Маҳаллий ишчилар сайёҳларни замбилга ўтқазиб, қўл кучи билан юқорига олиб чиқади. Улар оғир юк билан минглаб зинани босиб ўтади. Кўп оилалар айнан шу хизмат орқали рўзғор тебратади.
Видео ва суратлар интернетда тарқалгач, фойдаланувчилар бу меҳнатга турлича баҳо берди. Айримлар сайёҳларнинг қулайлиги учун маҳаллий аҳоли жуда оғир шароитда ишлаётганини танқид қилди. Бу ҳолатни бой ва кам таъминланган қатлам ўртасидаги фарқнинг яққол мисоли деб атаганлар ҳам бор.
Муҳокамаларда жисмоний меҳнатнинг ҳақи, ишчиларнинг саломатлиги ва туризмдан келадиган даромад қандай тақсимланаётгани ҳақида саволлар кўтарилди. Гирнар тоғидаги ушбу хизмат маҳаллийлар учун тирикчилик воситаси бўлса-да, уни бажариш ҳар куни катта жисмоний куч талаб қилади.
…