Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушади
Мурманск вилоятида ҳаво ҳарорати кескин фарқ қилиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда кундузи ҳаво +19 даражагача исиса, кечаси ҳарорат −2 даражагача пасайиши мумкин.
Синоптиклар маълумотига кўра, вилоят бўйлаб сезиларли ёғингарчилик кутилмаяпти. Бироқ ўзгарувчан об-ҳаво ва тунги совуқлар маҳаллий аҳолидан эҳтиёткорликни талаб қилади.
Шарқий ҳудудларда ҳаво совуқроқ бўлади
Мурманск вилоятининг асосий қисмида кечаси ҳаво ҳарорати +5...+10 даража атрофида бўлиши прогноз қилинган.
Вилоят шарқида эса тунги ҳарорат +1...+6 даражагача пасаяди. Айрим жойларда совуқ кучайиб, термометр устуни −2 даражани кўрсатиши мумкин.
Кундузги вақтда ҳаво сезиларли даражада исийди ва ҳарорат +14...+19 даража оралиғида бўлади.
Сезиларли ёғингарчилик кутилмаяпти
Ҳудудда ҳаво ўзгарувчан бўлишига қарамай, кучли ёмғир ёки бошқа сезиларли ёғингарчилик прогноз қилинмаган.
Шамол асосан жануб ва жануби-шарқдан эсади. Ҳароратдаги кундузги ва тунги фарқ катта бўлгани сабаб эрталаб ва кечқурун салқинлик кучлироқ сезилиши мумкин.
Мурманск шаҳрида кундузи +18 даражагача исийди
Мурманск шаҳрида ҳам ўзгарувчан ҳаво сақланиб қолади. Сезиларли ёғингарчилик бўлмайди, шамол жануб томондан эсади.
Шаҳарда ҳарорат:
кечаси +6...+8 даража;
кундузи +16...+18 даража бўлиши кутилмоқда.
Тунги совуққа тайёр туриш тавсия этилади
Кундузи нисбатан илиқ ҳаво кузатилса-да, кечаси, айниқса вилоятнинг шарқий қисмида ҳарорат кескин пасаяди.
Айрим ҳудудларда −2 даражагача совуқ тушиши ўсимликлар ва очиқ ҳавода сақланаётган маҳсулотларга таъсир қилиши мумкин. Шу боис аҳолига кундузги илиқликка қараб енгил кийиниб чиқмаслик ва тунги совуқни ҳисобга олиш тавсия этилади.
…