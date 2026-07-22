Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушади

·38·Дунё
Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушади

Мурманск вилоятида ҳаво ҳарорати кескин фарқ қилиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда кундузи ҳаво +19 даражагача исиса, кечаси ҳарорат −2 даражагача пасайиши мумкин.

Синоптиклар маълумотига кўра, вилоят бўйлаб сезиларли ёғингарчилик кутилмаяпти. Бироқ ўзгарувчан об-ҳаво ва тунги совуқлар маҳаллий аҳолидан эҳтиёткорликни талаб қилади.

Шарқий ҳудудларда ҳаво совуқроқ бўлади

Мурманск вилоятининг асосий қисмида кечаси ҳаво ҳарорати +5...+10 даража атрофида бўлиши прогноз қилинган.

Вилоят шарқида эса тунги ҳарорат +1...+6 даражагача пасаяди. Айрим жойларда совуқ кучайиб, термометр устуни −2 даражани кўрсатиши мумкин.

Кундузги вақтда ҳаво сезиларли даражада исийди ва ҳарорат +14...+19 даража оралиғида бўлади.

Сезиларли ёғингарчилик кутилмаяпти

Ҳудудда ҳаво ўзгарувчан бўлишига қарамай, кучли ёмғир ёки бошқа сезиларли ёғингарчилик прогноз қилинмаган.

Шамол асосан жануб ва жануби-шарқдан эсади. Ҳароратдаги кундузги ва тунги фарқ катта бўлгани сабаб эрталаб ва кечқурун салқинлик кучлироқ сезилиши мумкин.

Мурманск шаҳрида кундузи +18 даражагача исийди

Мурманск шаҳрида ҳам ўзгарувчан ҳаво сақланиб қолади. Сезиларли ёғингарчилик бўлмайди, шамол жануб томондан эсади.

Шаҳарда ҳарорат:

  • кечаси +6...+8 даража;

  • кундузи +16...+18 даража бўлиши кутилмоқда.

Тунги совуққа тайёр туриш тавсия этилади

Кундузи нисбатан илиқ ҳаво кузатилса-да, кечаси, айниқса вилоятнинг шарқий қисмида ҳарорат кескин пасаяди.

Айрим ҳудудларда −2 даражагача совуқ тушиши ўсимликлар ва очиқ ҳавода сақланаётган маҳсулотларга таъсир қилиши мумкин. Шу боис аҳолига кундузги илиқликка қараб енгил кийиниб чиқмаслик ва тунги совуқни ҳисобга олиш тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиТрамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиБугун, 06:15Сунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиСунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиБугун, 05:47 Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юбордиБугун, 05:43178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилдиБугун, 05:38Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?