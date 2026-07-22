Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Нью-Йоркда жойлашган Дименсион Капитал венчур компанияси ўзининг учинчи жамғармаси учун 800 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу кўрсаткич компаниянинг бор-йўғи 18 ой аввал эълон қилинган иккинчи жамғармасидан 60 фоизга кўпдир. Мазкур инвестиция оқими замонавий технологиялар бозорида фундаментал фан ва ҳисоблаш техникаси кесишмасидаги лойиҳаларга бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компанияга 2022-йил охирида Лух Капитал ва Обвиоус Вентурес каби нуфузли ташкилотларнинг собиқ ҳамкорлари Завиан Дар, Адам Гоулбурн ва Нан Ли томонидан асос солинган эди. Уларнинг асосий стратегияси биотехнология ва дастурий таъминот чегараларини бирлаштирувчи деэп-теч (чуқур технологиялар) стартапларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Бугунги кунда ушбу йўналиш кутилганидан ҳам тезроқ ривожланиб, инвесторлар учун жозибадор соҳага айланди.
Муваффақиятли лойиҳалар ва стратегик инвестицияларДименсион Капитал портфелидаги энг ёрқин лойиҳалардан бири Чаи Дисковерй стартапидир. Дори-дармонларни ишлаб чиқиш учун очиқ кодли AI фундаментал моделларини яратувчи ушбу компания яқинда 3,8 миллиард доллар баҳо билан 400 миллион доллар маблағ жалб қилди. Дименсион ушбу лойиҳада дастлабки уруғлик (сеед) босқичидаёқ иштирок этган эди, бу эса венчур компаниясининг истиқболли ғояларни танлай олиш қобилиятини тасдиқлайди.
Шунингдек, компания қаришга қарши курашувчи Нев Лимит стартапига ҳам сармоя киритган. Coinbase бош директори Бриан Арmsтронг томонидан асос солинган ушбу лойиҳа 2025-йил январ ойида ўзининг К сериясидаги инвестиция босқичини 3.1 миллиард доллар қиймат билан якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори баҳоланишлар илмий ишланмаларнинг тижорий салоҳияти ортиб бораётганидан далолат беради.
Дименсион Капитал фаолияти фақатгина тиббиёт билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект инфратузилмасини ҳам қамраб олади. Компания Модал Лабс ва дунёга машҳур Anthropic каби гигантларга ҳам сармоя киритган. Шуниси эътиборлики, Anthropic компанияси Дименсион портфелидаги Коэффисиент Био платформасини 400 миллион долларга сотиб олганидан сўнг, венчур жамғармаси AI гигантининг акциядорига айланди.
Ҳозирги вақтда кўплаб янги венчур фирмалари янги капитал тўплашда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда, Дименсион Капитал қисқа муддатда ўз маблағларини сезиларли даражада ошира олди. Бу ҳолат жаҳон молия бозорида соф дастурий таъминотдан кўра, фан ва технология уйғунлигига асосланган мураккаб лойиҳаларга талаб ортиб бораётганини кўрсатади. Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга, чунки келажакда айнан фан-талабгор соҳалар глобал иқтисодиётнинг драйверига айланиши кутилмоқда.
…