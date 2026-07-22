Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·19·Техно
Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Нью-Йоркда жойлашган Дименсион Капитал венчур компанияси ўзининг учинчи жамғармаси учун 800 миллион доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу кўрсаткич компаниянинг бор-йўғи 18 ой аввал эълон қилинган иккинчи жамғармасидан 60 фоизга кўпдир. Мазкур инвестиция оқими замонавий технологиялар бозорида фундаментал фан ва ҳисоблаш техникаси кесишмасидаги лойиҳаларга бўлган қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компанияга 2022-йил охирида Лух Капитал ва Обвиоус Вентурес каби нуфузли ташкилотларнинг собиқ ҳамкорлари Завиан Дар, Адам Гоулбурн ва Нан Ли томонидан асос солинган эди. Уларнинг асосий стратегияси биотехнология ва дастурий таъминот чегараларини бирлаштирувчи деэп-теч (чуқур технологиялар) стартапларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Бугунги кунда ушбу йўналиш кутилганидан ҳам тезроқ ривожланиб, инвесторлар учун жозибадор соҳага айланди.

Муваффақиятли лойиҳалар ва стратегик инвестициялар

Дименсион Капитал портфелидаги энг ёрқин лойиҳалардан бири Чаи Дисковерй стартапидир. Дори-дармонларни ишлаб чиқиш учун очиқ кодли AI фундаментал моделларини яратувчи ушбу компания яқинда 3,8 миллиард доллар баҳо билан 400 миллион доллар маблағ жалб қилди. Дименсион ушбу лойиҳада дастлабки уруғлик (сеед) босқичидаёқ иштирок этган эди, бу эса венчур компаниясининг истиқболли ғояларни танлай олиш қобилиятини тасдиқлайди.

Шунингдек, компания қаришга қарши курашувчи Нев Лимит стартапига ҳам сармоя киритган. Coinbase бош директори Бриан Арmsтронг томонидан асос солинган ушбу лойиҳа 2025-йил январ ойида ўзининг К сериясидаги инвестиция босқичини 3.1 миллиард доллар қиймат билан якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори баҳоланишлар илмий ишланмаларнинг тижорий салоҳияти ортиб бораётганидан далолат беради.

Дименсион Капитал фаолияти фақатгина тиббиёт билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект инфратузилмасини ҳам қамраб олади. Компания Модал Лабс ва дунёга машҳур Anthropic каби гигантларга ҳам сармоя киритган. Шуниси эътиборлики, Anthropic компанияси Дименсион портфелидаги Коэффисиент Био платформасини 400 миллион долларга сотиб олганидан сўнг, венчур жамғармаси AI гигантининг акциядорига айланди.

Ҳозирги вақтда кўплаб янги венчур фирмалари янги капитал тўплашда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда, Дименсион Капитал қисқа муддатда ўз маблағларини сезиларли даражада ошира олди. Бу ҳолат жаҳон молия бозорида соф дастурий таъминотдан кўра, фан ва технология уйғунлигига асосланган мураккаб лойиҳаларга талаб ортиб бораётганини кўрсатади. Ўзбекистонлик технологик тадбиркорлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга, чунки келажакда айнан фан-талабгор соҳалар глобал иқтисодиётнинг драйверига айланиши кутилмоқда.

Дименсион КапиталИнвестицияСунъий ИнтеллектБиотехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25Meta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаMeta болалар учун сунъий интеллект асосида эртак тўқийдиган СторйКит иловасини синовдан ўтказмоқдаБугун, 04:58GeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиGeForce RTX 4080 видеокартаси кутилмаган сабаб туфайли эриб кетдиБугун, 04:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди