178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди

·2·Дунё
178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди

Ҳашамат ва муҳандислик санъати уйғунлашган Mystery Tourbillon соати ўзининг ноёб дизайни ҳамда мураккаб механизми билан бутун дунё эътиборини тортди. У нафақат қимматбаҳо безаклари, балки замонавий соатсозликнинг энг юксак ютуқларини ўзида мужассам этгани билан ҳам ажралиб туради.

Мазкур модель ноёб икки карра уч ўқли (dual triple-axis) турбиллон механизми билан жиҳозланган бўлиб, унинг ҳар бир детали юқори аниқлик ва маҳорат билан ишлаб чиқилган. Соат корпусига қўлда ўрнатилган 31,70 каратдан ортиқ олмос эса унга янада ҳашаматли кўриниш бағишлайди.

Маълум қилинишича, ушбу эксклюзив соат аукцион савдосида 178 миллион долларга сотилган. Натижада Mystery Tourbillon тарихдаги энг қиммат ва энг ноёб соатлардан бири сифатида эътироф этилиб, коллекционерлар ҳамда ҳашамат ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:19340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!Бугун, 05:1543 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқди43 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқдиБугун, 04:50Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Бугун, 03:07«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушландиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?