Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди

·0·Дунё
Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди

Испаниянинг Жаҳон чемпионатидаги иккинчи ғалабасини таъминлаган гол муаллифи Ферран Торрес меҳмонхонага кириб келаётганида кичик кўнгилсизликка учради.

У жаҳон чемпионларига топшириладиган кубок репликасини, яъни унинг махсус нусхасини тасодифан тушириб юборган. Бу совға чемпион футболчиларга мусобақадан эсдалик сифатида берилади.

Ҳодиса камералар қаршисида содир бўлгани учун лавҳалар тезда интернетга чиқди. Видеода Торреснинг кубок нусхаси қўлидан чиқиб, ерга тушгани кўринади. Ушбу кадрлар ижтимоий тармоқларда кўплаб ҳазиломуз муносабатларга сабаб бўлди.

Ферран Торрес финал учрашувидаги ҳал қилувчи голи билан Испания терма жамоасининг иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлишига ҳисса қўшган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилдиБугун, 05:38Ҳиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиҲиндистонда 10 минг зинага замбилда олиб чиқилаётган семиз эркак тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 05:29Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Ногирон бўлишига қарамай аравачада қизини мактабга олиб борадиган ота барчанинг эътиборида!Бугун, 05:19340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!340 миллион обуначига эга YouTuber MrBeast уйланди!Бугун, 05:1543 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқди43 йил хўжайинига хизмат қилган аёл унинг биологик қизи бўлиб чиқдиБугун, 04:50Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)Бугун, 03:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?