Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Испаниянинг Жаҳон чемпионатидаги иккинчи ғалабасини таъминлаган гол муаллифи Ферран Торрес меҳмонхонага кириб келаётганида кичик кўнгилсизликка учради.
У жаҳон чемпионларига топшириладиган кубок репликасини, яъни унинг махсус нусхасини тасодифан тушириб юборган. Бу совға чемпион футболчиларга мусобақадан эсдалик сифатида берилади.
Ҳодиса камералар қаршисида содир бўлгани учун лавҳалар тезда интернетга чиқди. Видеода Торреснинг кубок нусхаси қўлидан чиқиб, ерга тушгани кўринади. Ушбу кадрлар ижтимоий тармоқларда кўплаб ҳазиломуз муносабатларга сабаб бўлди.
Ферран Торрес финал учрашувидаги ҳал қилувчи голи билан Испания терма жамоасининг иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлишига ҳисса қўшган эди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…