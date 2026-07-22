Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишлар

·0·Авто
Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишлар

Япония автогиганти Toyota ўзининг энг машҳур ва қудратли пикапларидан бири бўлган Toyota Тундра моделининг 2027-йилги янгиланган талқинини расман намойиш этди. Янги модел нафақат ташқи кўринишдаги ўзгаришлар, балки технологик жиҳатдан сезиларли даражада бойитилган салон ҳамда йўлсизлик шароитлари учун мўлжалланган махсус Траилҳунтер комплектацияси билан ажралиб туради. Ушбу янгиланиш пикапнинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Toyota Тундра 2027 моделининг энг асосий янгилиги Траилҳунтер версиясининг қўшилганидир. Ушбу комплектация флагман ҳисобланган ТРД Pro версиясига нисбатан ҳамёнбоп муқобил сифатида ишлаб чиқилган. SR5 базасида яратилган Траилҳунтер йўлсизликда ҳаракатланиш учун Мичелин ЛТХ Траил шиналари, такомиллаштирилган Олд Ман Эму осма тизими ва кузов ости ҳимояси билан жиҳозланган. Шунингдек, у орқа дифференциал блокировкаси ҳамда Мульти-Терраин Селект ва Кравл Контрол тизимларига эга.

Интерер ва рақамли технологиялар

Автомобил интерерида инқилобий ўзгаришлар амалга оширилган. Эндиликда барча комплектациялар учун 14 дюймли улкан мультимедиа экрани стандарт ускуна сифатида тақдим этилади. Тизим 5G тармоғини қўллаб-қувватлайди, созланувчи виджетлар ва такомиллашган Ҳей Toyota овозли ёрдамчиси билан таъминланган. Бу эса ҳайдовчига автомобил функцияларини бошқаришда янада кенгроқ имкониятлар беради.

Хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Toyota Тундра 2027 моделига ўрнатилган Дриве Рекордер видеорегистратори ташқи камералар ёрдамида 20 сониялик видеоларни автоматик сақлаш хусусиятига эга. Бундан ташқари, барча версиялар энг сўнгги Toyota Сафетй Сенсе 4.0 электрон ёрдамчилар мажмуаси билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳайдаш хавфсизлигини янги даражага олиб чиқади.

Ташқи кўринишда ўзгаришлар нуқтали характерга эга: радиатор панжараси ва бамперлар бироз қайта ишланган. Траилҳунтер версиясини эса бронза рангли ғилдирак дисклари ва махсус логотиплар орқали таниб олиш мумкин. Шунингдек, радиатор панжарасига ўрнатилган янги светодиодли панел ва РИГИД туманга қарши чироқлари пикапнинг агрессив қиёфасини янада тўлдириб туради.

Двигател ва техник тавсифлар

Пикапнинг техник қисми ўзгаришсиз қолди. Харидорларга икки хил қувват қурилмаси таклиф этилади:

  • 3,5 литрли, икки турбали V6 бензинли двигател (389 от кучи);
  • и-ФОРСE МАХ гибрид тизими (437 от кучи).
Ўзбекистон автомобил бозорида Toyota пикаплари ўзининг чидамлилиги билан машҳур. Гарчи ушбу модел асосан Шимолий Америка бозори учун мўлжалланган бўлса-да, параллел импорт орқали мамлакатимиз йўлларида ҳам тез-тез учраб туради. Янгиланган Тундра ўзининг замонавий гибрид технологиялари билан маҳаллий ишқибозлар эътиборини тортиши шубҳасиз.

Toyota янгиланган моделнинг аниқ нархлари ва тўлиқ хусусиятларини жорий йилнинг кузида эълон қилишни режалаштирмоқда. Тахминларга кўра, 2027-йилги моделнинг нархи ҳозирги 41 260 доллардан бошланадиган нархлардан бироз қимматроқ бўлади.

ToyotaТундраПикапАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилБугун, 04:52Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиКеча, 21:28Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиКеча, 20:58Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиКеча, 19:58Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан