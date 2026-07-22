Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишлар
Япония автогиганти Toyota ўзининг энг машҳур ва қудратли пикапларидан бири бўлган Toyota Тундра моделининг 2027-йилги янгиланган талқинини расман намойиш этди. Янги модел нафақат ташқи кўринишдаги ўзгаришлар, балки технологик жиҳатдан сезиларли даражада бойитилган салон ҳамда йўлсизлик шароитлари учун мўлжалланган махсус Траилҳунтер комплектацияси билан ажралиб туради. Ушбу янгиланиш пикапнинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Toyota Тундра 2027 моделининг энг асосий янгилиги Траилҳунтер версиясининг қўшилганидир. Ушбу комплектация флагман ҳисобланган ТРД Pro версиясига нисбатан ҳамёнбоп муқобил сифатида ишлаб чиқилган. SR5 базасида яратилган Траилҳунтер йўлсизликда ҳаракатланиш учун Мичелин ЛТХ Траил шиналари, такомиллаштирилган Олд Ман Эму осма тизими ва кузов ости ҳимояси билан жиҳозланган. Шунингдек, у орқа дифференциал блокировкаси ҳамда Мульти-Терраин Селект ва Кравл Контрол тизимларига эга.
Интерер ва рақамли технологияларАвтомобил интерерида инқилобий ўзгаришлар амалга оширилган. Эндиликда барча комплектациялар учун 14 дюймли улкан мультимедиа экрани стандарт ускуна сифатида тақдим этилади. Тизим 5G тармоғини қўллаб-қувватлайди, созланувчи виджетлар ва такомиллашган Ҳей Toyota овозли ёрдамчиси билан таъминланган. Бу эса ҳайдовчига автомобил функцияларини бошқаришда янада кенгроқ имкониятлар беради.
Хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Toyota Тундра 2027 моделига ўрнатилган Дриве Рекордер видеорегистратори ташқи камералар ёрдамида 20 сониялик видеоларни автоматик сақлаш хусусиятига эга. Бундан ташқари, барча версиялар энг сўнгги Toyota Сафетй Сенсе 4.0 электрон ёрдамчилар мажмуаси билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳайдаш хавфсизлигини янги даражага олиб чиқади.
Ташқи кўринишда ўзгаришлар нуқтали характерга эга: радиатор панжараси ва бамперлар бироз қайта ишланган. Траилҳунтер версиясини эса бронза рангли ғилдирак дисклари ва махсус логотиплар орқали таниб олиш мумкин. Шунингдек, радиатор панжарасига ўрнатилган янги светодиодли панел ва РИГИД туманга қарши чироқлари пикапнинг агрессив қиёфасини янада тўлдириб туради.
Двигател ва техник тавсифларПикапнинг техник қисми ўзгаришсиз қолди. Харидорларга икки хил қувват қурилмаси таклиф этилади:
- 3,5 литрли, икки турбали V6 бензинли двигател (389 от кучи);
- и-ФОРСE МАХ гибрид тизими (437 от кучи).
Toyota янгиланган моделнинг аниқ нархлари ва тўлиқ хусусиятларини жорий йилнинг кузида эълон қилишни режалаштирмоқда. Тахминларга кўра, 2027-йилги моделнинг нархи ҳозирги 41 260 доллардан бошланадиган нархлардан бироз қимматроқ бўлади.
…