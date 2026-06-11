Пластик операция фожиаси: аёл 6 йилдан бери кўзини юма олмайди

·49·Дунё
Пластик операция фожиаси: аёл 6 йилдан бери кўзини юма олмайди

Хитойлик аёл пластик операциядан сўнг оғир асоратлар билан юзлашди. Маълумотларга кўра, у қовоқларига эстетик жарроҳлик амалиёти қилдиргач, дарҳол кучли оғриқ ҳис қилган ва кўз қовоқлари нотўғри ҳолатга келиб, ташқарига ўгирилиб қолган.

Шундан сўнг унинг кўзларида доимий суюқлик тўпланиши кузатилган ва аёл шошилинч равишда шифохонага ётқизилган. Текширувлар натижасида кўз ёши безлари жиддий шикастлангани аниқланган. Шифокорлар қўшимча операцияларни тавсия этган бўлсалар-да, кўз қовоқлари функциясини тўлиқ тиклашнинг имкони бўлмаган.

Натижада аёл 6 йилдан буён кўзларини тўлиқ юма олмай яшаб келмоқда. Суд-тиббий экспертиза унинг ҳолатини 9-даражадаги ногиронлик сифатида баҳолаган.

Кейинчалик аниқланишича, операцияни амалга оширган шахс тиббий лицензияга эга бўлмаган, клиника эса рухсатсиз фаолият юритган. Муассаса воқеадан бир неча ой ўтиб ёпилган.

Аёлнинг сўзларига кўра, бу ҳолат унинг руҳий соғлиғига ҳам жиддий таъсир кўрсатиб, депрессия, уйқусизлик ва ижтимоий яккаланишга сабаб бўлган. У клиника ва жарроҳ устидан судга мурожаат қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБугун, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиБугун, 08:54Хитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаХитойлик ёшлар мамлакатдаги энг муҳим имтиҳон якунини нишонламоқдаБугун, 08:44250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжиза250 йиллик механик оққуш: ҳанузгача ишлайдиган мўъжизаБугун, 08:40Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Бугун, 08:08Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиНафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиБугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди