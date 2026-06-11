Пластик операция фожиаси: аёл 6 йилдан бери кўзини юма олмайди
Хитойлик аёл пластик операциядан сўнг оғир асоратлар билан юзлашди. Маълумотларга кўра, у қовоқларига эстетик жарроҳлик амалиёти қилдиргач, дарҳол кучли оғриқ ҳис қилган ва кўз қовоқлари нотўғри ҳолатга келиб, ташқарига ўгирилиб қолган.
Шундан сўнг унинг кўзларида доимий суюқлик тўпланиши кузатилган ва аёл шошилинч равишда шифохонага ётқизилган. Текширувлар натижасида кўз ёши безлари жиддий шикастлангани аниқланган. Шифокорлар қўшимча операцияларни тавсия этган бўлсалар-да, кўз қовоқлари функциясини тўлиқ тиклашнинг имкони бўлмаган.
Натижада аёл 6 йилдан буён кўзларини тўлиқ юма олмай яшаб келмоқда. Суд-тиббий экспертиза унинг ҳолатини 9-даражадаги ногиронлик сифатида баҳолаган.
Кейинчалик аниқланишича, операцияни амалга оширган шахс тиббий лицензияга эга бўлмаган, клиника эса рухсатсиз фаолият юритган. Муассаса воқеадан бир неча ой ўтиб ёпилган.
Аёлнинг сўзларига кўра, бу ҳолат унинг руҳий соғлиғига ҳам жиддий таъсир кўрсатиб, депрессия, уйқусизлик ва ижтимоий яккаланишга сабаб бўлган. У клиника ва жарроҳ устидан судга мурожаат қилган.
…