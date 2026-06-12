Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилди
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдоған журналистлар билан бўлиб ўтган учрашув вақтида айтган бир гаплари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Маълум қилинишича, учрашув давомида ёш журналист қиз давлат раҳбарини набирали бўлгани муносабати билан самимий тарзда табриклаган. Суҳбат илиқ ва очиқ руҳда давом этган бўлиб, Эрдоған ҳам ўз навбатида журналистнинг шахсий ҳаётига қизиқиш билдирган.
У журналистдан турмуш қурган-қурмаганини сўраган. Қиз ҳали оила қурмаганини айтгач, президент унинг ёшини ҳам аниқлаштирган. Шундан сўнг Эрдоған ҳазиломуз, аммо жиддий оҳангда оила қуриш масаласини ортга сурмаслик, яъни бу жараённи кечиктирмаслик кераклигини тавсия қилган.
Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, турли фикр ва баҳсларга сабаб бўлди. Баъзи фойдаланувчилар президентнинг бу гапларини миллий қадриятлар ва оила институтига эътибор сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар эса бу каби шахсий масалалар омма олдида муҳокама қилиниши тўғрими-йўқми деган саволларни ўртага ташлаган.
Шу тариқа оддий суҳбат давомида айтилган бир тавсия кенг жамоатчилик муҳокамасига айланиб, жамиятда оила қуриш ёши ва шахсий танловлар борасида яна бир бор фикр алмашувига туртки берди.
…