Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилди

·0·Дунё
Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилди

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдоған журналистлар билан бўлиб ўтган учрашув вақтида айтган бир гаплари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Маълум қилинишича, учрашув давомида ёш журналист қиз давлат раҳбарини набирали бўлгани муносабати билан самимий тарзда табриклаган. Суҳбат илиқ ва очиқ руҳда давом этган бўлиб, Эрдоған ҳам ўз навбатида журналистнинг шахсий ҳаётига қизиқиш билдирган.

У журналистдан турмуш қурган-қурмаганини сўраган. Қиз ҳали оила қурмаганини айтгач, президент унинг ёшини ҳам аниқлаштирган. Шундан сўнг Эрдоған ҳазиломуз, аммо жиддий оҳангда оила қуриш масаласини ортга сурмаслик, яъни бу жараённи кечиктирмаслик кераклигини тавсия қилган.

Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда тарқалиб, турли фикр ва баҳсларга сабаб бўлди. Баъзи фойдаланувчилар президентнинг бу гапларини миллий қадриятлар ва оила институтига эътибор сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар эса бу каби шахсий масалалар омма олдида муҳокама қилиниши тўғрими-йўқми деган саволларни ўртага ташлаган.

Шу тариқа оддий суҳбат давомида айтилган бир тавсия кенг жамоатчилик муҳокамасига айланиб, жамиятда оила қуриш ёши ва шахсий танловлар борасида яна бир бор фикр алмашувига туртки берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиКеча, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиКеча, 11:15Билл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиБилл Гейтс Эпштейн билан алоқалари юзасидан саволларга жавоб бердиКеча, 09:02Колумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКолумбия президенти вақтинча лавозимидан четлатилдиКеча, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди