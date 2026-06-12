Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилди

·0·Дунё
Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилди

Америкалик хонанда ва актриса Ариана Гранде Оқ уйдан унинг қўшиқларини миграция сиёсатига оид видеоларда ишлатмасликни талаб қилди.

Маълумотларга кўра, Оқ уйнинг TikTok саҳифасида эълон қилинган видеода федерал агентлар одамларни ҳибсга олаётгани акс этган. Роликка фон сифатида Ариана Гранденинг “Бе” қўшиғи қўйилган.

Хонанда бунга кескин муносабат билдириб, ўз мусиқасидан бундай мазмундаги контентларда фойдаланилмаслигини сўради.

Ариана Гранде жамоаси ҳозирда қўшиқни видеодан олиб ташлаш бўйича ҳуқуқий имкониятларни ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиТаиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиБугун, 12:00Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонНиқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонБугун, 10:51Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириИнсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириБугун, 10:14Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди