“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқда

·0·Дунё
“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқда

Хитойда ташқи кўриниши инсон сочига ўхшаб кетадиган ноодатий маҳсулот — фатсай (фат чой) тобора оммалашиб бормоқда. Бу ғаройиб таом кўплаб сайёҳлар ва интернет фойдаланувчиларининг қизиқишини уйғотмоқда.

Аслида фатсай чўл ҳудудларидаги сув ҳавзаларида ўсадиган ейиладиган цианобактерия ҳисобланади. Қуритилган ҳолатда у узун, ингичка қора толаларга ўхшаб кетади ва айнан шу кўриниши сабаб кўпчиликни ҳайратга солади.

Одатда фатсай турли шўрваларга қўшилиб, сувда юмшагач угра ёки лапшага ўхшаш ҳолатга келади. Баъзи кафе ва кўча таомлари савдогарлари эса уни зираворлар билан қовуриб, алоҳида таом сифатида ҳам тақдим этишади.

Қизиқ томони шундаки, бу маҳсулотни илк бор кўрган сайёҳлар кўпинча уни ҳақиқий соч деб ўйлаб, ҳайратда қолишади. Шунга қарамай, фатсай маҳаллий аҳолининг севимли таомларидан бири бўлиб, ўзига хос таъми билан қадрланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаХитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаБугун, 05:17Сохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиСохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиБугун, 05:02Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиОлимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиБугун, 20:42Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиЭрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиБугун, 20:22Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиКеча, 17:20Сунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиСунъий интеллект ёрдамида чиқиндиларни ўчирган амалдор ишдан бўшатилдиКеча, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди