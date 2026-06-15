Бишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушди

·17·Дунё
Бишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушди

Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида содир бўлган хавфли воқеа жамоатчиликни жиддий хавотирга солди. Эркак киши аввал кекса аёлга пичоқ билан тан жароҳати етказиб, кейинчалик ёш қизни гаровга олган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда гумонланувчи кўча ўртасида қизни ушлаб, унинг бўйнига пичоқ тираб тургани акс этган. Ҳолат атрофдагиларда саросима уйғотган бўлса-да, бир неча жасур фуқаро уни зарарсизлантиришга муваффақ бўлган.

Ички ишлар органлари маълумотига кўра, воқеа кеча куни содир бўлган. Дастлаб, 24 ёшли Б.Р. Кара-Балтинская кўчасида жойлашган уйда 73 ёшли аёлга ҳужум қилиб, жароҳат етказган ва ҳодиса жойидан қочиб кетган.

Орадан кўп ўтмай, тахминан соат 21:45 ларда у Жибек Жолу ва Ала-Арчинская кўчалари кесишмасида яна бир жиноятга қўл урган. У ерда у ёш қизни гаровга олган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан гумонланувчи тезкорлик билан ушланиб, вақтинчалик сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилди.

Айни пайтда ҳолат юзасидан тергов ишлари олиб борилмоқда. Мазкур воқеа яна бир бор жамоат жойларида хавфсизлик масаласи қанчалик долзарб эканини кўрсатди.

БишкекҚирғизистонЖибек ЖолуАла-АрчинскаяҚара-Балтинская
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиАфғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиБугун, 20:55Яширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиЯширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиБугун, 20:24Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиДональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиКеча, 18:43Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинШвейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинКеча, 18:22Машинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиМашинадан сакраган ит ҳужум қилди: кўчада кескин вазият юзага келдиКеча, 16:08Дунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиДунёдаги энг кучли университетлар рўйхати эълон қилиндиКеча, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди