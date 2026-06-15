5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди

·39·Дунё
5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди

Ҳиндистонда Даулат Гири Жи Маҳараж исмли эркак ғайриоддий руҳий амалиёт билан эътиборни тортмоқда. У Шива маъбудига бағишланган “kxada tapasya” анъанасига амал қилиб, беш йилдан буён бир лаҳза ҳам ўтирмасдан тик турган ҳолда ҳаёт кечирмоқда.

Бу ҳақда Taaza TV маълум қилди.

Қасамга кўра, у жами 12 йил давомида шу ҳолатда қолиши керак. Ушбу диний амалиёт тарафдорлари бундай сабр-тоқат инсонни руҳий покланишга олиб боради, деб ҳисоблайди.

Маълум қилинишича, Маҳараж нафақат ўтирмайди, балки ухлашни ҳам тик турган ҳолатда амалга оширади. Бунда у йиқилиб кетмаслик учун махсус таянч мосламадан фойдаланади.

Бироқ узоқ муддат тик туриш унинг соғлиғига жиддий таъсир кўрсатган. Эркакнинг оёқлари шишиб, ранг ўзгаргани, қон айланиши ёмонлашгани қайд этилган. Шунга қарамай, у ўз қасамидан воз кечмаган.

Ҳозирда унинг аҳволи маҳаллий ибодатхона кўнгиллилари томонидан назорат қилинмоқда. Улар мунтазам парвариш кўрсатиб, эркакка ёрдам бермоқда. Ушбу амалиётни якунлаш учун у яна етти йил тик туриши керак бўлади.

ҲиндистонДаулат Гири Жи МахаражШиваТааза ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиПолиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиБугун, 13:21Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:01Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиБугун, 11:58Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиБугун, 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди