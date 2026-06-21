Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилди
БААнинг Дубай шаҳрида яна бир ноодатий рекорд қайд этилди. Бу сафар Гиннеснинг рекордлар китобига автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ орқали кирилди.
Маълум қилинишича, махсус тайёрланган транспорт воситасига майдони 430 квадрат метр бўлган улкан БАА байроғи ўрнатилган. Ушбу байроқ ҳажми жиҳатидан автомобилга жойлаштирилган байроқлар орасида дунёдаги энг каттаси сифатида эътироф этилди.
Мазкур лойиҳа нафақат рекорд ўрнатиш, балки мамлакат байроғига бўлган ҳурмат ва миллий бирликни намойиш этиш мақсадида амалга оширилган. Тадбир давомида томошабинлар ва меҳмонлар ушбу улкан байроқни катта қизиқиш билан кузатишди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай рекордлар орқали БАА ўзининг инновацион ёндашуви ва йирик лойиҳаларни амалга оширишдаги салоҳиятини яна бир бор намоён этмоқда.
Бу рекорд Дубайнинг ноодатий ва эътиборга молик лойиҳалар маркази сифатидаги нуфузини янада мустаҳкамлади.
…