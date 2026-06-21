Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилди

·0·Дунё
Дубайда автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ бўйича рекорд ўрнатилди

БААнинг Дубай шаҳрида яна бир ноодатий рекорд қайд этилди. Бу сафар Гиннеснинг рекордлар китобига автомобилга ўрнатилган энг катта байроқ орқали кирилди.

Маълум қилинишича, махсус тайёрланган транспорт воситасига майдони 430 квадрат метр бўлган улкан БАА байроғи ўрнатилган. Ушбу байроқ ҳажми жиҳатидан автомобилга жойлаштирилган байроқлар орасида дунёдаги энг каттаси сифатида эътироф этилди.

Мазкур лойиҳа нафақат рекорд ўрнатиш, балки мамлакат байроғига бўлган ҳурмат ва миллий бирликни намойиш этиш мақсадида амалга оширилган. Тадбир давомида томошабинлар ва меҳмонлар ушбу улкан байроқни катта қизиқиш билан кузатишди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай рекордлар орқали БАА ўзининг инновацион ёндашуви ва йирик лойиҳаларни амалга оширишдаги салоҳиятини яна бир бор намоён этмоқда.

Бу рекорд Дубайнинг ноодатий ва эътиборга молик лойиҳалар маркази сифатидаги нуфузини янада мустаҳкамлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиТуркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилдиКеча, 21:53Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиИстанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиКеча, 21:48Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиЛондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиКеча, 21:44Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Кеча, 19:31Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиҲиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиКеча, 18:38Қозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиҚозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиКеча, 18:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди