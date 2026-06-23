22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради
Австралиянинг Qantas авиакомпанияси 2027 йил октябрь ойидан Сидней ва Лондон ўртасида тўхтовсиз мунтазам авиақатновларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
Reuters хабарига кўра, узунлиги 16 минг километрдан ортиқ бўлган ушбу йўналиш йўловчи рейслари орасида энг узоқ парвозга айланиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда мазкур йўналишда парвозлар одатда Сингапур орқали амалга оширилади ва сафар деярли бир суткага яқин давом этади.
Янги рейслар учун махсус жиҳозланган Airbus A350-1000ULR самолётидан фойдаланилади. Унда қўшимча ёнилғи баклари ўрнатилиб, парвоз давомийлигини 22 соатгача узайтириш имконияти яратилади.
Шунингдек, самолёт одатдагидек 400 дан ортиқ эмас, балки 238 нафар йўловчига мўлжалланади. Бу эса узоқ масофали парвозда қулайлик ва хавфсизликни таъминлаш учун амалга оширилмоқда.
Мазкур лойиҳа амалга ошса, у авиация тарихида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда
…