22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради

·0·Дунё
22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради

Австралиянинг Qantas авиакомпанияси 2027 йил октябрь ойидан Сидней ва Лондон ўртасида тўхтовсиз мунтазам авиақатновларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

Reuters хабарига кўра, узунлиги 16 минг километрдан ортиқ бўлган ушбу йўналиш йўловчи рейслари орасида энг узоқ парвозга айланиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда мазкур йўналишда парвозлар одатда Сингапур орқали амалга оширилади ва сафар деярли бир суткага яқин давом этади.

Янги рейслар учун махсус жиҳозланган Airbus A350-1000ULR самолётидан фойдаланилади. Унда қўшимча ёнилғи баклари ўрнатилиб, парвоз давомийлигини 22 соатгача узайтириш имконияти яратилади.

Шунингдек, самолёт одатдагидек 400 дан ортиқ эмас, балки 238 нафар йўловчига мўлжалланади. Бу эса узоқ масофали парвозда қулайлик ва хавфсизликни таъминлаш учун амалга оширилмоқда.

Мазкур лойиҳа амалга ошса, у авиация тарихида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаБугун, 16:22Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаТрамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаБугун, 15:21Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олиндиБугун, 15:02Россияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиРоссияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиБугун, 14:54Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБританиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБугун, 14:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди