Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқлади
Кока-Кола компаниясининг банкалар ва бутилкаларга қисқа ёзув тушириш хизматида айрим диний ва сиёсий иборалар, жумладан «Жесус ис Лорд» ва «Фрее Палестине», блокланган. Фох Невс Дигитал текширувига кўра, филтр бир хил ишламаган: айрим атеистик ва Исроилни қўллаб-қувватловчи мазмундаги иборалар қабул қилинган, баъзи оддий сўзлар эса рад этилган.
Coca-Cola компаниясининг харидорларга ичимлик банкалари ва бутилкаларига қисқа ёзувлар тушириш имконини берувчи онлайн хизмати кутилмаган муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар айрим диний ва сиёсий мазмундаги ибораларни тизим қабул қилмаётганини, бошқа баҳсли ёзувларга эса рухсат берилаётганини аниқлаган.
Fox News Digital ўтказган текширув давомида «Jesus is Lord» («Исо — Раббий») ҳамда «Free Palestine» («Фаластинга озодлик») каби иборалар блоклангани аниқланган. Шу билан бирга, айрим атеистик ва Исроилни қўллаб-қувватловчи мазмундаги ибораларни тизим қабул қилгани қайд этилган.
Компаниянинг шахсийлаштириш хизмати 18 та белгидан иборат ёзувларни киритиш имконини берган. Тизим эса диний, сиёсий, савдо белгиларига оид ёки номақбул деб топилган айрим сўз ва ибораларни автоматик равишда чеклаган.
Бироқ текширув давомида фильтрнинг бир хил ишламаётгани маълум бўлган. Айрим фойдаланувчилар оддий сўзларни ҳам тизим қабул қилмаётганини, бошқа мунозарали иборалар эса чекловдан ўтиб кетаётганини кўрсатган.
Coca-Cola юзага келган ҳолатни техник муаммо билан изоҳлади. Компания вакили персонализация хизматининг айрим функциялари вақтинча тўхтатилгани ва тизим қайта кўриб чиқилаётганини билдирган.
Компания маълумотига кўра, банкаларга ёки бутилкаларга тушириладиган ёзувлар буюртма якуний тасдиқланишидан олдин қўшимча модерациядан ўтказилади. Coca-Cola ушбу воситани истеъмолчилар фикр-мулоҳазалари асосида такомиллаштиришини маълум қилган.
…