133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди
Жанубий Кореяда бразилиялик аёл бегона уй эшиги қўнғироғини 133 марта босгани учун суд томонидан жазога тортилди. Унга 1 йил муддатга қамоқ жазоси ҳамда яна 2 йил шартли равишда озодликдан маҳрум қилиш чораси белгиланди.
Маълум бўлишича, аёл безовта қилган хонадон машҳур К-поп юлдузи, Чонгук яшайдиган уй бўлган. У БТС гуруҳининг аъзоси сифатида дунё бўйлаб катта машҳурликка эга.
Исми ошкор этилмаган аёл хонандани илк бор ўтган йил декабрь ойидан бошлаб таъқиб қила бошлаган. У бир неча бор хонадон атрофида пайдо бўлиб, эшик қўнғироғини тинимсиз босиш орқали безовта қилган.
Ҳуқуқ-тартибот органлари ушбу ҳолатни жиддий қабул қилиб, аёлга нисбатан тегишли чоралар кўрди. Суд қарорига кўра, унинг ҳаракатлари шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш ва таъқиб қилиш сифатида баҳоланган.
Мазкур воқеа мухлислик ва чегарани билиш масаласи яна бир бор долзарб эканини кўрсатди.
…