Япониядаги 7,2 баллли зилзиладан кейин нима бўлди?
Япониянинг шимоли-шарқий ҳудудларида кучли зилзила қайд этилди. Мамлакат метеорологик хизмати маълумотларига кўра, ерости силкинишлари магнитудаси 7,2 баллни ташкил қилган.
Дастлабки ҳисоб-китобларда зилзила кучи 6,9 балл сифатида баҳоланган бўлса-да, кейинчалик мутахассислар томонидан маълумотларга аниқлик киритилиб, унинг магнитудаси 7,2 экани тасдиқланди.
Маълум қилинишича, табиий офат маҳаллий вақт билан эрталаб соат 07:30 атрофида Иватэ префектураси соҳиллари яқинида содир бўлган. Зилзила ўчоғи ер юзасидан 44 километр чуқурликда жойлашган.
Ерости силкинишлари айниқса Аомори префектурасида кучли сезилган. Шу билан бирга, мамлакат пойтахти Токио аҳолиси ҳам зилзила таъсирини ҳис қилган.
Расмий идоралар ҳозирча цунами хавфи эълон қилинмаганини маълум қилди. Шу боис соҳил ҳудудларида фавқулодда эвакуация чоралари жорий этилмаган.
Қутқарув хизматлари маълумотига кўра, Хасиками ва Хатинохе шаҳарларида тўрт нафар фуқаро енгил тан жароҳатлари билан шифохонага мурожаат қилган. Улар орасида ўсмирлар ҳам, катта ёшли фуқаролар ҳам борлиги қайд этилмоқда.
…