6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Дауннинг-стритда яшовчи машҳур мушук Ларри Буюк Британия сиёсий ҳаётининг ўзига хос рамзига айланган.
У 2011 йилдан буён бош вазирлар қароргоҳида яшаб келади. Шу вақт ичида Ларри Девид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Жонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак ва Кир Стармер даврларига гувоҳ бўлди.
19 ёшли Ларри расман ҳукумат биноларидаги кемирувчиларга қарши курашувчи “бош сичқоновчи” ҳисобланади.
Бош вазирлар алмашаверади, сиёсий даврлар ўзгараверади, аммо Ларри ҳануз Дауннинг-стритда ўз “лавозими”ни сақлаб келмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…