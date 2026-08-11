ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этди

·26·Техно
ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этди
Қисқача

ЛГ компанияси Лондонда қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган, деворга зич ёпишадиган Сигнатуре OLED W6 телевизорини намойиш етди. Қурилма ТЮВ Рҳеинланд Труе Вирелесс Лосслесс Висион сертификатига эга бўлиб, 4K-видеони 165 Hz гача частотада сифатни йўқотмасдан ва сезиларли кечикишларсиз узата олади. Ташқи қурилмалар 35 фоизга ихчамлаштирилган Зеро Коннект Бох орқали уланади, телевизор эса Алпҳа 11 4K Gen3 процессори билан жиҳозланган.

Лондон шаҳрида бўлиб ўтган тақдимотда ЛГ компанияси ўзининг энг сўнгги флагман қурилмаси — Сигнатуре OLED W6 премиальный телевизорини намойиш қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги технология деворга деярли бутунлай сингиб кетадиган ва қаламдек юпқа дизайни билан эътиборни тортади, бу эса интерерда «телевизор-обой» эффектини ҳосил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий техник ютуғи сифатида симсиз тасвир узатиш имконияти эътироф этилмоқда. ЛГ Сигнатуре OLED W6 дунёда биринчи бўлиб ТЮВ Рҳеинланд Труе Вирелесс Лосслесс Висион сертификатига сазовор бўлди. Бу эса телевизорга сифатни йўқотмаган ҳолда ва сезиларли кечикишларсиз 4K-видеони 165 Hz гача частотада реал вақт режимида узатиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва янги авлод процессори

Инновацион телевизорнинг асосий корпуси деворга жуда зич ёпишади, барча ташқи қурилмалар эса махсус Зеро Коннект Бох приставкаси орқали уланади. Манбага кўра, мазкур ташқи модул аввалги авлод қурилмаларига қараганда 35 фоизга компактроқ шаклда ишлаб чиқарилган бўлиб, фойдаланувчиларга ортиқча симлардан воз кечиш имконини беради.

Телевизор ичида янги Алпҳа 11 4K Gen3 процессори ўрнатилган бўлиб, у нейрон тармоқ блоки билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги чипнинг унумдорлиги аввалгидан 5,6 баравар юқори. Шунингдек, график қисм ҳам 70 фоизга кучайтирилган бўлиб, бу динамик саҳналарни қайта ишлаш ва тасвир деталларини янада аниқ кўрсатишни таъминлайди.

Дисплей ва акс эттиришга қарши қоплама

Янги OLED дисплей юқори сифатли тасвир билан бир қаторда замонавий ҳимоя қатламига ҳам эга бўлди. Экран махсус антиблископ қоплама билан қопланган бўлиб, у ёруғлик қайтишини тахминан икки баравар камайтиради.

Мазкур технология хона ичидаги ёруғлик даражаси юқори бўлганда ҳам тўйинган ранглар ҳамда чуқур қора ранг жилосини тўлалигича сақлаб қолиш имконини беради. Бу эса уй шароитида кино томоша қилиш тажрибасини янги босқичга олиб чиқади.

ЛГТелевизорТехнологияOLED4K
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиМарк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиБугун, 10:56Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиЕр сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиБугун, 10:20Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиСингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиБугун, 08:24Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиЯпония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди