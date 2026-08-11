ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этди
ЛГ компанияси Лондонда қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган, деворга зич ёпишадиган Сигнатуре OLED W6 телевизорини намойиш етди. Қурилма ТЮВ Рҳеинланд Труе Вирелесс Лосслесс Висион сертификатига эга бўлиб, 4K-видеони 165 Hz гача частотада сифатни йўқотмасдан ва сезиларли кечикишларсиз узата олади. Ташқи қурилмалар 35 фоизга ихчамлаштирилган Зеро Коннект Бох орқали уланади, телевизор эса Алпҳа 11 4K Gen3 процессори билан жиҳозланган.
Лондон шаҳрида бўлиб ўтган тақдимотда ЛГ компанияси ўзининг энг сўнгги флагман қурилмаси — Сигнатуре OLED W6 премиальный телевизорини намойиш қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу янги технология деворга деярли бутунлай сингиб кетадиган ва қаламдек юпқа дизайни билан эътиборни тортади, бу эса интерерда «телевизор-обой» эффектини ҳосил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий техник ютуғи сифатида симсиз тасвир узатиш имконияти эътироф этилмоқда. ЛГ Сигнатуре OLED W6 дунёда биринчи бўлиб ТЮВ Рҳеинланд Труе Вирелесс Лосслесс Висион сертификатига сазовор бўлди. Бу эса телевизорга сифатни йўқотмаган ҳолда ва сезиларли кечикишларсиз 4K-видеони 165 Hz гача частотада реал вақт режимида узатиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва янги авлод процессориИнновацион телевизорнинг асосий корпуси деворга жуда зич ёпишади, барча ташқи қурилмалар эса махсус Зеро Коннект Бох приставкаси орқали уланади. Манбага кўра, мазкур ташқи модул аввалги авлод қурилмаларига қараганда 35 фоизга компактроқ шаклда ишлаб чиқарилган бўлиб, фойдаланувчиларга ортиқча симлардан воз кечиш имконини беради.
Телевизор ичида янги Алпҳа 11 4K Gen3 процессори ўрнатилган бўлиб, у нейрон тармоқ блоки билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, янги чипнинг унумдорлиги аввалгидан 5,6 баравар юқори. Шунингдек, график қисм ҳам 70 фоизга кучайтирилган бўлиб, бу динамик саҳналарни қайта ишлаш ва тасвир деталларини янада аниқ кўрсатишни таъминлайди.
Дисплей ва акс эттиришга қарши қопламаЯнги OLED дисплей юқори сифатли тасвир билан бир қаторда замонавий ҳимоя қатламига ҳам эга бўлди. Экран махсус антиблископ қоплама билан қопланган бўлиб, у ёруғлик қайтишини тахминан икки баравар камайтиради.
Мазкур технология хона ичидаги ёруғлик даражаси юқори бўлганда ҳам тўйинган ранглар ҳамда чуқур қора ранг жилосини тўлалигича сақлаб қолиш имконини беради. Бу эса уй шароитида кино томоша қилиш тажрибасини янги босқичга олиб чиқади.
…