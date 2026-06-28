Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлди

·0·Дунё
Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлди

Саудия Арабистонининг шарқий қисмида жойлашган Рас Танура шаҳрида мамлакатнинг давлат нефть компанияси Saudi Aramcoга тегишли вертолёт ҳалокатга учради. Фожиали ҳодиса оқибатида ҳаво кемаси бортида бўлган 14 кишининг барчаси ҳалок бўлди. Бу ҳақда мамлакат Энергетика вазирлиги маълумотларига таяниб, ТАСС агентлиги хабар берди.

Вазирлик тарқатган расмий маълумотга кўра, авиаҳалокат 28 июнь, якшанба куни Рас Танура ҳудудида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлганларнинг барчаси Саудия Арабистони фуқаролари ҳисобланади.

Расмий баёнотда таъкидланишича, Saudi Aramco компаниясига тегишли вертолёт номаълум сабабларга кўра қулаган ва ҳодиса оқибатида бортда бўлган 14 нафар инсоннинг барчаси ҳаётдан кўз юмган.

Ҳозирда ваколатли давлат идоралари авиаҳалокатнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш юзасидан кенг кўламли тергов ишларини бошлаган. Мутахассислар техник носозлик, инсон омили ёки бошқа эҳтимолий сабабларни ўрганмоқда. Ҳозирча ҳалокатнинг аниқ сабаби ҳақида расмий хулоса эълон қилинмаган.

Рас Танура Саудия Арабистонининг стратегик аҳамиятга эга саноат шаҳарларидан бири ҳисобланади. Форс кўрфази соҳилида жойлашган мазкур ҳудудда Saudi Aramco компаниясининг йирик нефтьни қайта ишлаш мажмуаси ҳамда дунёдаги энг катта денгиз орқали нефть юклаш терминалларидан бири фаолият юритади. Шу боис бу ер мамлакат энергетика соҳасининг муҳим марказларидан бири сифатида эътироф этилади.

Айни пайтда расмийлар ҳалокат юзасидан барча ҳолатларни синчиклаб ўрганаётганини маълум қилди. Тергов натижалари эълон қилиниши билан авиаҳалокатнинг аниқ сабаблари ҳам маълум бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Бугун, 19:16«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқдаБугун, 18:52Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33Европа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиЕвропа Иттифоқи Венесуэлага 5 миллион евро ёрдам ажратдиБугун, 17:16Бепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБепул саёҳат ортидаги фожиа: 3 ўзбекистонлик ўлимга ҳукм қилиндиБугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди