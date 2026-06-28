Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлди
Саудия Арабистонининг шарқий қисмида жойлашган Рас Танура шаҳрида мамлакатнинг давлат нефть компанияси Saudi Aramcoга тегишли вертолёт ҳалокатга учради. Фожиали ҳодиса оқибатида ҳаво кемаси бортида бўлган 14 кишининг барчаси ҳалок бўлди. Бу ҳақда мамлакат Энергетика вазирлиги маълумотларига таяниб, ТАСС агентлиги хабар берди.
Вазирлик тарқатган расмий маълумотга кўра, авиаҳалокат 28 июнь, якшанба куни Рас Танура ҳудудида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок бўлганларнинг барчаси Саудия Арабистони фуқаролари ҳисобланади.
Расмий баёнотда таъкидланишича, Saudi Aramco компаниясига тегишли вертолёт номаълум сабабларга кўра қулаган ва ҳодиса оқибатида бортда бўлган 14 нафар инсоннинг барчаси ҳаётдан кўз юмган.
Ҳозирда ваколатли давлат идоралари авиаҳалокатнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш юзасидан кенг кўламли тергов ишларини бошлаган. Мутахассислар техник носозлик, инсон омили ёки бошқа эҳтимолий сабабларни ўрганмоқда. Ҳозирча ҳалокатнинг аниқ сабаби ҳақида расмий хулоса эълон қилинмаган.
Рас Танура Саудия Арабистонининг стратегик аҳамиятга эга саноат шаҳарларидан бири ҳисобланади. Форс кўрфази соҳилида жойлашган мазкур ҳудудда Saudi Aramco компаниясининг йирик нефтьни қайта ишлаш мажмуаси ҳамда дунёдаги энг катта денгиз орқали нефть юклаш терминалларидан бири фаолият юритади. Шу боис бу ер мамлакат энергетика соҳасининг муҳим марказларидан бири сифатида эътироф этилади.
Айни пайтда расмийлар ҳалокат юзасидан барча ҳолатларни синчиклаб ўрганаётганини маълум қилди. Тергов натижалари эълон қилиниши билан авиаҳалокатнинг аниқ сабаблари ҳам маълум бўлиши кутилмоқда.
…