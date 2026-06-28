150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?

·57·Дунё
150 йиллик сир очилди: қишлоқдаги ғалати иншоот нима бўлиб чиқди?

Англиянинг Шарқий Сассекс графлигидаги Алфристон қишлоғида жойлашган кичик чақмоқтошдан қурилган иншоот қарийб бир ярим асрдан буён маҳаллий аҳоли ўртасида турли баҳс ва тахминларга сабаб бўлиб келмоқда. Автомобиллар тураргоҳи яқинида қад ростлаган ушбу обелисксимон қурилманинг асл вазифаси ҳақида узоқ йиллар давомида турли қарашлар илгари сурилган. Энди эса маҳаллий тарихчи унинг ҳақиқий тарихи қандай бўлганини маълум қилди.

Кўп йиллар давомида бу сирли иншоот ҳақида турлича фикрлар айтилди. Айримлар уни қадимий ўқ-дорилар ишлаб чиқариш учун хизмат қилган минора, бошқалар эса ғишт пишириш печи деб ҳисоблаган. Ҳатто баъзилар уни тартиббузарларни вақтинча қамаб қўйиш учун мўлжалланган кичик қамоқхона бўлган, деган тахминларни ҳам илгари сурган.

Маҳаллий тарихчи Кевин Гордон эса архив хариталари ва тарихий ҳужжатларни ўрганиш орқали иншоотнинг ҳақиқий келиб чиқишини аниқлашга муваффақ бўлган. Унинг айтишича, ўзи ҳам бир пайтлар ҳазил аралаш унинг ҳақида турли ғаройиб назарияларни ўйлаб топган.

«Менинг энг ғалати тахминларимдан бири бу Виктория даврига оид кўмирда ишлайдиган ракета бўлгани, аммо у ҳеч қачон учмагани ҳақида эди», — дейди Кевин Гордон.

Тарихчининг таъкидлашича, эски хариталарда бу ҳудудда шамол тегирмони бўлгани қайд этилган. Бироқ у мазкур жойдан бир неча юз метр жанубда жойлашган бўлган. 1871 йилга оид харитада эса айнан шу ерда каптархона (dovecote) мавжудлиги кўрсатилган. Демак, бугунгача сирли ҳисобланган иншоот аслида каптархона сифатида қурилган.

Бироқ иншоот тарихи шу билан чекланмайди. ХХ асрга келиб бино анча эскириб, қаровсиз аҳволга тушиб қолган. Тарихчининг маълум қилишича, ўша даврда яқин атрофда яшаган хонадон эгаси ушбу бинодан фойдаланишга қарор қилган ва уни таъмирлаб, ўз фарзандлари учун кичик ўйин уйчасига айлантирган. Шу тариқа бир вақтлар каптархона бўлган қурилма кейинчалик болаларнинг севимли масканига айланган.

Ҳозирги кунда иншоот умумий жиҳатдан барқарор ҳолатда сақланиб қолган бўлса-да, унинг деворлари ва ташқи кўринишида вақт ҳамда табиат таъсири излари яққол кўзга ташланади.

Маҳаллий аҳоли учун тарихий аҳамиятга эга бўлган ушбу объект атрофида баҳслар ҳали ҳам давом этмоқда. Шу билан бирга, Шарқий Сассекс графлиги кенгаши мазкур иншоот расман маданий мерос объектлари рўйхатига киритилмаганини билдирган. Шу сабабли у махсус ҳуқуқий муҳофазага эга эмас.

Мутахассисларнинг фикрича, келажакда ушбу автотураргоҳ ёки унинг атрофида қурилиш ишлари амалга оширилса, иншоотни сақлаб қолиш, реставрация қилиш ёки расмий тарихий ёдгорлик сифатида рўйхатга олиш масаласи яна кун тартибига чиқиши мумкин.

Маданий мерос бўйича фаолият юритувчи ташкилотлар эса айнан шу каби кичик, сирли ва кўпчилик эътиборидан четда қолган иншоотлар маҳаллий тарихнинг кутилмаган саҳифаларини очиб беришини таъкидламоқда. Уларга кўра, ҳатто вазифаси тўлиқ маълум бўлмаган бундай объектлар ҳам ўтмишдаги ижтимоий ҳаёт, турмуш тарзи ва маҳаллий анъаналар ҳақида қимматли маълумотларни сақлаб қолган бўлиши мумкин.

АлфристонИст-СассексКевин Гордон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Викинглар сўзи АҚШ мустақиллик декларациясига қандай кириб қолди?Бугун, 22:14Саудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиСаудияда нефть компанияси вертолёти қулади: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 21:33Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Сурияда ўзбекистонлик жангари ўлдирилди: нималар маълум?Бугун, 19:16«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқда«Трамп менинг отам» деган аёл энди учрашув сўрамоқдаБугун, 18:52Сурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиСурияда ўзбекистонлик жангари қуролли ҳужум оқибатида ҳалок бўлдиБугун, 17:43Тўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиТўй арафасидаги хиёнат: қиз севган йигити билан бўлажак эрини жарликка итариб ўлдирдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди