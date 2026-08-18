19 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 август учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 36,95 сўмга арзонлаб, 11 820,40 сўмни ташкил этди. Евро 61,75 сўмга пасайиб, 13 684,48 сўмга, фунт стерлинг эса 84,37 сўмга арзонлаб, 15 990,64 сўмга тушди. Россия рубли, япон иенаси, швейсария франки ва Хитой юани ҳам мос равишда 139,05 сўм, 74,02 сўм, 14 549,98 сўм ва 1 753,12 сўм этиб белгиланди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 36,95 сўмга арзонлаб, 11 820,40 сўмга тушди.
• Евро 61,75 сўмга арзонлаб, 13 684,48 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,27 сўмга арзонлаб, 139,05 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 84,37 сўмга арзонлаб, 15 990,64 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,44 сўмга арзонлаб, 74,02 сўмга тушди.
• Швейцария франки 90,53 сўмга арзонлаб, 14 549,98 сўмга тушди.
• Хитой юани 6,29 сўмга арзонлаб, 1 753,12 сўмга тушди.
…