SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқарди

·18·Техно
SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқарди
Қисқача

SpaceX Starship Шип 40 прототипини Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинидаги сувлардан муваффақиятли қутқариб, хавфсиз бухтага олиб келди. 13-синов парвози вақтида кема Ҳинд океанига юмшоқ бошқарилувчи қўнишни амалга ошириб, яхлитлигини сақлаган ва Starlink орқали телеметрия узатишда давом этган.

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси ўзининг Starship Шип 40 прототипини Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинидаги тинч сувларга етказиб бериш бўйича мураккаб операция муваффақиятли якунланганини эълон қилди. Ушбу ноёб қутқарув ишлари аэрокосмик саноатида илк бор амалга оширилиб, келгусидаги қайта фойдаланиладиган космик кема технологияларини ривожлантиришда муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, 13-синов парожи доирасида амалга оширилган синов чоғида Starship тарихда илк бор Ҳинд океанига юмшоқ бошқарилувчи қўнишни бажариб, ўз яхлитлигини сақлаб қолган эди. Олдинги прототиплардан фарқли ўлароқ, у сув билан тўқнашганда портлаб кетмади ва қўнишдан сўнг дарҳол Starlink орқали телеметрия маълумотларини узатишда давом этди.

Мураккаб буксирлаш жараёни ва океандаги синовлар

Қўнишдан кейин кема очиқ океанда қарийб бир ой давомида қолди. Қутқарув операциясини Норманд Ranger ва Го Аустралис кемалари амалга ошириб, мураккаб об-ҳаво шароити ҳамда кучли тўлқинларга қарамай, 52 метрлик улкан аппаратни хавфсиз бухтага олиб келишди.

Мутахассислар кемани кичик тезликда эҳтиёткорлик билан суздириб олиб ўтишга муваффақ бўлишди. Гарчи операция тўлиқ якунланган бўлса-да, узоқ вақт давомида шўр сувда қолиш ва космик парвоз таъсири аппаратга ўз таъсирини ўтказмасдан қўймади.

Кема ҳолати ва келгусидаги режалар

Дастлабки хабарларга кўра, очиқ океанда ўтказилган ҳафталар давомида аппарат сезиларли даражада шикастланган. Хусусан, корпусдаги кўплаб иссиқлик ҳимоя плиталари кўчиб тушган, олдинги бошқарув қанотларидан бири умуман йўқолган, иккинчиси эса жиддий зарар кўрган.

Ҳозирги вақтда муҳандислар Starship корпусининг умумий ҳолатини, иссиқлик ҳимояси ва бошқа тизимларини синчковлик билан баҳолашга киришдилар. Мутахассислар олинган маълумотлар ва материалларни таҳлил қилиш орқали келгусидаги космик кема дизайнини янада такомиллаштиришни режалаштирмоқда.

SpaceXStarshipКосмосТехнологияStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди