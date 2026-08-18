SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқарди
SpaceX Starship Шип 40 прототипини Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинидаги сувлардан муваффақиятли қутқариб, хавфсиз бухтага олиб келди. 13-синов парвози вақтида кема Ҳинд океанига юмшоқ бошқарилувчи қўнишни амалга ошириб, яхлитлигини сақлаган ва Starlink орқали телеметрия узатишда давом этган.
Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси ўзининг Starship Шип 40 прототипини Ҳинд океанидаги Рождество ороли яқинидаги тинч сувларга етказиб бериш бўйича мураккаб операция муваффақиятли якунланганини эълон қилди. Ушбу ноёб қутқарув ишлари аэрокосмик саноатида илк бор амалга оширилиб, келгусидаги қайта фойдаланиладиган космик кема технологияларини ривожлантиришда муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, 13-синов парожи доирасида амалга оширилган синов чоғида Starship тарихда илк бор Ҳинд океанига юмшоқ бошқарилувчи қўнишни бажариб, ўз яхлитлигини сақлаб қолган эди. Олдинги прототиплардан фарқли ўлароқ, у сув билан тўқнашганда портлаб кетмади ва қўнишдан сўнг дарҳол Starlink орқали телеметрия маълумотларини узатишда давом этди.
Мураккаб буксирлаш жараёни ва океандаги синовларҚўнишдан кейин кема очиқ океанда қарийб бир ой давомида қолди. Қутқарув операциясини Норманд Ranger ва Го Аустралис кемалари амалга ошириб, мураккаб об-ҳаво шароити ҳамда кучли тўлқинларга қарамай, 52 метрлик улкан аппаратни хавфсиз бухтага олиб келишди.
Мутахассислар кемани кичик тезликда эҳтиёткорлик билан суздириб олиб ўтишга муваффақ бўлишди. Гарчи операция тўлиқ якунланган бўлса-да, узоқ вақт давомида шўр сувда қолиш ва космик парвоз таъсири аппаратга ўз таъсирини ўтказмасдан қўймади.
Кема ҳолати ва келгусидаги режаларДастлабки хабарларга кўра, очиқ океанда ўтказилган ҳафталар давомида аппарат сезиларли даражада шикастланган. Хусусан, корпусдаги кўплаб иссиқлик ҳимоя плиталари кўчиб тушган, олдинги бошқарув қанотларидан бири умуман йўқолган, иккинчиси эса жиддий зарар кўрган.
Ҳозирги вақтда муҳандислар Starship корпусининг умумий ҳолатини, иссиқлик ҳимояси ва бошқа тизимларини синчковлик билан баҳолашга киришдилар. Мутахассислар олинган маълумотлар ва материалларни таҳлил қилиш орқали келгусидаги космик кема дизайнини янада такомиллаштиришни режалаштирмоқда.
…