Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатди
Xiaomi 17-августдан бошлаб бир қатор смартфон моделлари учун прошивка ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни тўхтатди. Чеклов Xiaomi ҳамда Redmi брендларига тегишли жами олтита моделни қамраб олган бўлиб, рўйхатда Redmi 12 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro ва Redmi Ноте 12R кўрсатилган. Бу қурилмалар эгалари янги операцион тизим версиялари ва функсияларини расмий каналлар орқали қабул қила олмайди, бироқ смартфонлар дарҳол ишдан чиқмайди.
Xiaomi компанияси ўзининг дастурий таъминот кўрсатилмайдиган қурилмалар рўйхатини расман янгилади. Ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 17-август санасидан бошлаб бир қатор машҳур смартфон моделлари учун прошивка ва хавфсизлик ямоқларини чиқариш тўхтатилган. Бу ўзгариш фойдаланувчиларнинг кундалик хавфсизлиги ва қурилмаларнинг келгусидаги ишлашига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу чеклов Xiaomi ҳамда Redmi брендларига тегишли жами олтита моделни қамраб олган. Мазкур қарор туфайли мазкур смартфон эгалари эндиликда янги операцион тизим версиялари ва функцияларидан маҳрум бўлишади. Шунга қарамай, тўлиқ қўллаб-қувватлашнинг якунланиши қурилмалар дарҳол ишдан чиқишини англатмайди.
Қайси моделлар қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди?Компаниянинг расмий маълумотлар базасига киритилган ўзгаришларга кўра, дастурий таъминот янгиланишлари келгусида келиб тушмайдиган қурилмалар рўйхати шакллантирилди. Ушбу рўйхатга асосан ўрта ва қуйи сегментдаги оммабоп гаджетлар киритилган бўлиб, уларнинг айримлари бозорга чиққанига кўп бўлмаган эди.
Янгиланишлар рўйхатидан чиқарилган қурилмалар сирасига қуйидагилар киради:
- Redmi 12 5G
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S Pro
- Redmi Ноте 12R
Хавфсизлик масалалари ва истисноларБироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, дастурий таъминотни қўллаб-қувватлашнинг расман якунланиши фойдаланувчилар муаммолар билан юзма-юз ёлғиз қолишини билдирмайди. Xiaomi компанияси ўз сиёсатига кўра, агар қурилмаларда фавқулодда жиддий заифлик ёки хавфсизлик таҳдиди аниқланса, айрим алоҳида ҳолатларда махсус тузатишларни чиқариши мумкин.
Шунга қарамай, мунтазам равишда келиб турадиган ойлик ёки чораклик хавфсизлик ямоқлари бу моделлар учун энди татбиқ этилмайди. Ушбу ҳолат технология бозорида эскириб бораётган гаджетлар учун табиий жараён бўлиб, компаниялар ўз ресурсларини янгироқ авлод қурилмаларига йўналтиришини тақозо этади.
…