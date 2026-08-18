Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатди

·3·Техно
Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатди
Қисқача

Xiaomi 17-августдан бошлаб бир қатор смартфон моделлари учун прошивка ва хавфсизлик ямоқларини чиқаришни тўхтатди. Чеклов Xiaomi ҳамда Redmi брендларига тегишли жами олтита моделни қамраб олган бўлиб, рўйхатда Redmi 12 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S Pro ва Redmi Ноте 12R кўрсатилган. Бу қурилмалар эгалари янги операцион тизим версиялари ва функсияларини расмий каналлар орқали қабул қила олмайди, бироқ смартфонлар дарҳол ишдан чиқмайди.

Xiaomi компанияси ўзининг дастурий таъминот кўрсатилмайдиган қурилмалар рўйхатини расман янгилади. Ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 17-август санасидан бошлаб бир қатор машҳур смартфон моделлари учун прошивка ва хавфсизлик ямоқларини чиқариш тўхтатилган. Бу ўзгариш фойдаланувчиларнинг кундалик хавфсизлиги ва қурилмаларнинг келгусидаги ишлашига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу чеклов Xiaomi ҳамда Redmi брендларига тегишли жами олтита моделни қамраб олган. Мазкур қарор туфайли мазкур смартфон эгалари эндиликда янги операцион тизим версиялари ва функцияларидан маҳрум бўлишади. Шунга қарамай, тўлиқ қўллаб-қувватлашнинг якунланиши қурилмалар дарҳол ишдан чиқишини англатмайди.

Қайси моделлар қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди?

Компаниянинг расмий маълумотлар базасига киритилган ўзгаришларга кўра, дастурий таъминот янгиланишлари келгусида келиб тушмайдиган қурилмалар рўйхати шакллантирилди. Ушбу рўйхатга асосан ўрта ва қуйи сегментдаги оммабоп гаджетлар киритилган бўлиб, уларнинг айримлари бозорга чиққанига кўп бўлмаган эди.

Янгиланишлар рўйхатидан чиқарилган қурилмалар сирасига қуйидагилар киради:

  • Redmi 12 5G
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Pro
  • Redmi Ноте 12R
Мазкур моделларнинг эгалари энди расмий каналлар орқали тизим янгиланишларини қабул қила олмайдилар. Бу эса вақт ўтиши билан баъзи замонавий иловаларнинг ишлашида кичик муаммоларни келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас.

Хавфсизлик масалалари ва истиснолар

Бироқ мутахассисларнинг таъкидлашича, дастурий таъминотни қўллаб-қувватлашнинг расман якунланиши фойдаланувчилар муаммолар билан юзма-юз ёлғиз қолишини билдирмайди. Xiaomi компанияси ўз сиёсатига кўра, агар қурилмаларда фавқулодда жиддий заифлик ёки хавфсизлик таҳдиди аниқланса, айрим алоҳида ҳолатларда махсус тузатишларни чиқариши мумкин.

Шунга қарамай, мунтазам равишда келиб турадиган ойлик ёки чораклик хавфсизлик ямоқлари бу моделлар учун энди татбиқ этилмайди. Ушбу ҳолат технология бозорида эскириб бораётган гаджетлар учун табиий жараён бўлиб, компаниялар ўз ресурсларини янгироқ авлод қурилмаларига йўналтиришини тақозо этади.

XiaomiRedmiСмартфонЯнгиланишТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди