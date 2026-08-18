Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилди
Apple компаниясининг энг сўнгги macOS янгиланиши кодлари орасидан ўрнатилган камерага эга AirPods қулоқчинларига оид видеоролик топилди. Видеода Siri ёрдамчиси билан Висуал Intelligence функсияси орқали атроф-муҳитни таҳлил қилиш, обектлар ҳақида саволларга жавоб олиш ва қизиқарли нарсаларни сақлаш имкониятлари намойиш этилган.
Apple компанияси ўзининг келгусидаги янги маҳсулотлари, хусусан, ўрнатилган камерага эга AirPods қулоқчинлари учун тайёргарлик кўраётгани маълум бўлди. MacRumors нашри тарқатган хабарга кўра, энг сўнгги macOS янгиланиши кодлари орасидан ушбу гаджетга тегишли махсус видеоролик топилган. Бу эса технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, янги қулоқчинларнинг тақдимоти яқинлашаётганидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Топилган видео лавҳада эркак кишининг қўлида китоб тутиб тургани ва Siri ёрдамчиси билан визуал маълумотлар асосида мулоқот қилаётгани тасвирланган. Видеодаги овозли шарҳда Висуал Intelligence функцияси орқали атроф-муҳитни таҳлил қилиш ва қизиқарли нарсаларни сақлаб қолиш мумкинлиги таъкидланган. Ушбу имконият фойдаланувчига объектларни бевосита қулоқчин камераси орқали кўздан кечириш ва улар ҳақида саволларга жавоб олиш имконини беради.
Техник тафсилотлар ва дастурий таъминотДастурий таъминот кодларини ўрганиш давомида қулоқчин камераси тўсилиб қолганда огоҳлантирувчи қаторлар ҳам аниқланган. Агар соч ёки бошқа бирор нарса камерани ёпиб қўйса, тизим фойдаланувчига бу ҳақда хабар беради. Аввалроқ Bloomberg агентлиги Apple бундай қурилмани синовдан ўтказишнинг якуний босқичида эканлиги ҳақида хабар берган эди.
Манбаларга кўра, камерали AirPods моделлари ташқи кўринишидан AirPods Pro 3 қулоқчинларини эслатади, бироқ уларнинг тутқич қисми бироз узунроқ бўлади. Шунингдек, маълумотлар булутли хизматларга узатилаётганини билдирувчи махсус ЛEД ёруғлик индикатори ҳам кўзда тутилган. Бу эса фойдаланувчилар хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Бозордаги рақобат ва чиқарилиш санасиҲозирги кунда Рай-Бан Meta Глассес, Лооки пендант ҳамда Рокид ақлли кўзойнаклари каби бошқа турдаги гаджетлар шунга ўхшаш вазифаларни бажариб келмоқда. Apple компаниясининг бу қадами ўзининг келгусидаги мустақил ақлли кўзойнакларини чиқаришидан олдин реал дунё интеллектини бошқа қурилмаларга татбиқ этиш стратегияси бўлиши мумкин.
Аввалроқ Bloomberg агентлиги Apple янги қулоқчинларни 2026-йилнинг биринчи ярмида чиқаришни режалаштираётганини маълум қилган эди. Бироқ сентябрь ойида янги Siri версияси тақдим этилиши кутилаётган бир пайтда, компания ушбу камерали қулоқчинларни асосий операцион тизим янгиланишлари билан биргаликда тақдим этиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
…