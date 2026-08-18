Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилди

·3·Техно
Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилди
Қисқача

Apple компаниясининг энг сўнгги macOS янгиланиши кодлари орасидан ўрнатилган камерага эга AirPods қулоқчинларига оид видеоролик топилди. Видеода Siri ёрдамчиси билан Висуал Intelligence функсияси орқали атроф-муҳитни таҳлил қилиш, обектлар ҳақида саволларга жавоб олиш ва қизиқарли нарсаларни сақлаш имкониятлари намойиш этилган.

Apple компанияси ўзининг келгусидаги янги маҳсулотлари, хусусан, ўрнатилган камерага эга AirPods қулоқчинлари учун тайёргарлик кўраётгани маълум бўлди. MacRumors нашри тарқатган хабарга кўра, энг сўнгги macOS янгиланиши кодлари орасидан ушбу гаджетга тегишли махсус видеоролик топилган. Бу эса технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, янги қулоқчинларнинг тақдимоти яқинлашаётганидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Топилган видео лавҳада эркак кишининг қўлида китоб тутиб тургани ва Siri ёрдамчиси билан визуал маълумотлар асосида мулоқот қилаётгани тасвирланган. Видеодаги овозли шарҳда Висуал Intelligence функцияси орқали атроф-муҳитни таҳлил қилиш ва қизиқарли нарсаларни сақлаб қолиш мумкинлиги таъкидланган. Ушбу имконият фойдаланувчига объектларни бевосита қулоқчин камераси орқали кўздан кечириш ва улар ҳақида саволларга жавоб олиш имконини беради.

Техник тафсилотлар ва дастурий таъминот

Дастурий таъминот кодларини ўрганиш давомида қулоқчин камераси тўсилиб қолганда огоҳлантирувчи қаторлар ҳам аниқланган. Агар соч ёки бошқа бирор нарса камерани ёпиб қўйса, тизим фойдаланувчига бу ҳақда хабар беради. Аввалроқ Bloomberg агентлиги Apple бундай қурилмани синовдан ўтказишнинг якуний босқичида эканлиги ҳақида хабар берган эди.

Манбаларга кўра, камерали AirPods моделлари ташқи кўринишидан AirPods Pro 3 қулоқчинларини эслатади, бироқ уларнинг тутқич қисми бироз узунроқ бўлади. Шунингдек, маълумотлар булутли хизматларга узатилаётганини билдирувчи махсус ЛEД ёруғлик индикатори ҳам кўзда тутилган. Бу эса фойдаланувчилар хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Бозордаги рақобат ва чиқарилиш санаси

Ҳозирги кунда Рай-Бан Meta Глассес, Лооки пендант ҳамда Рокид ақлли кўзойнаклари каби бошқа турдаги гаджетлар шунга ўхшаш вазифаларни бажариб келмоқда. Apple компаниясининг бу қадами ўзининг келгусидаги мустақил ақлли кўзойнакларини чиқаришидан олдин реал дунё интеллектини бошқа қурилмаларга татбиқ этиш стратегияси бўлиши мумкин.

Аввалроқ Bloomberg агентлиги Apple янги қулоқчинларни 2026-йилнинг биринчи ярмида чиқаришни режалаштираётганини маълум қилган эди. Бироқ сентябрь ойида янги Siri версияси тақдим этилиши кутилаётган бир пайтда, компания ушбу камерали қулоқчинларни асосий операцион тизим янгиланишлари билан биргаликда тақдим этиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

AppleAirPodsМакОСТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Vivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиVivo X500 смартфони 90 ваттли қувватлаш ва сунъий йўлдош алоқасига эга бўладиБугун, 17:55Олимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиОлимлар сунъий интеллект ёрдамида Марс об-ҳавосини башорат қилишни ўрганишдиБугун, 17:27Starship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиStarship космосдан қайтди, бироқ океандаги шиддатли бўрон синовидан ўтдиБугун, 16:53Хитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаХитой ўзининг энг қувватли ракетасини Ойга учиришга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 16:29Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди