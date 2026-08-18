Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихи

·0·Авто
Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихи

Автомобил оламида афсонавий мақомга эга бўлган ва ўзининг ноёб техник хусусиятлари билан ажралиб турадиган моторлар кам учрайди. ixbt.com нашрининг ёритишича, Porsche компаниясининг тарихидаги энг сара қувват қурилмалари қаторида Ҳанс Мезгер шарафига номланган «Мезгер» опозит (горизонтал-қарама-қарши) двигателлари алоҳида ўрин эгаллайди. Ушбу моторлар нафақат ўта юқори кўрсаткичлари, балки ортида турган бой тарихи ва чидамлилиги билан ҳам автомобил ишқибозларининг доимий эътиборида бўлиб келмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Афсонавий муҳандис мероси ва илк қадамлар

«Мезгер» атамаси кўпинча 996 ҳамда 997 авлодига мансуб GT моделларида, шунингдек, 996 ва 997.1 Турбо версияларида қўлланилган сув билан совутиш тизимига эга моторларга нисбатан ишлатилади. Гарчи техник жиҳатдан бу номни ҳар қандай ҳаво билан совутиладиган Porsche олти цилиндрли агрегатига ҳам қўллаш мумкин бўлса-да, асосий эътибор айнан шу сувда соватиладиган авлодга қаратилади. Бу двигателлар ўз номини 1929–2020 йилларда яшаб ўтган машҳур муҳандис Ҳанс Мезгер шарафига олган.

Ҳанс Мезгер дастлабки 911 моделларида қўлланилган ҳаво билан совутиладиган 2.0 литрли «901» двигателини яратган муҳандислар жамоасига бошчилик қилган. Унинг асл опозит двигатели пойдевор вазифасини ўтаб, кейинги уч ўн йиллик давомида заводдан чиққан барча ҳаво билан совутиладиган олти цилиндрли моторлар, шунингдек, пойга автомобиллари учун қувват қурилмаларининг асосига айланган. Мустаҳкам картер ва қуруқ картерли мойлаш тизими каби хусусиятлар туфайли бу двигателлар ўта чидамли бўлган.

Муаммолар ва тарихга қайтиш

Мезгер 1993-йилда нафақага чиққанидан сўнг, бундан тўрт йил ўтиб Porsche ўн йилликлар давомида қўлланиб келинган ҳаво билан совутиш дизайнидан воз кечди. 1999-йилда тақдим этилган 996 модели учун бутунлай янги сувда совийдиган «M96» двигател ишлаб чиқилди. Бироқ ушбу янги мотор цилиндр бошларининг ёрилиши, ейилиш излари ва оралиқ вал подшипникларининг бузилиши каби жиддий муаммоларга дуч келди.

Айнан шу пайтда 996 моделини автоспорт учун гомологациядан ўтказиш ва рақобатбардош ҳамда ишончли қувват қурилмасини яратиш талаб этиларди. Натижада Porsche архивдан илҳом излаб, Ле Ман мусобақасида ғолиб чиққан 911 GT1 блоки ҳосиласидан фойдаланди. Бу ўз навбатида Груп К пойга автомобили бўлган 962 учун Мезгер яратган двигателдан келиб чиққанди.

Янги ишлаб чиқилган 3.6 литрли атмосфера қисмига эга сувда совийдиган опозит двигател 1999-йилда 996 GT3 модели учун татбиқ этилди. У ўзининг ҳаво билан совутиладиган ўтмишдошларига ўхшаш қисмларга бўлинган картер ва қуруқ картер тизимига эга бўлиб, M96 двигателининг занжирли механизмига нисбатан ишончлироқ тишли валлар билан жиҳозланганди.

PorscheМезгерДвигателАвтоспортАвтомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБугун, 15:59BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиБугун, 11:54Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиБугун, 10:57Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаБугун, 10:52Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Кеча, 23:23Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаКеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик