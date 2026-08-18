Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихи
Автомобил оламида афсонавий мақомга эга бўлган ва ўзининг ноёб техник хусусиятлари билан ажралиб турадиган моторлар кам учрайди. ixbt.com нашрининг ёритишича, Porsche компаниясининг тарихидаги энг сара қувват қурилмалари қаторида Ҳанс Мезгер шарафига номланган «Мезгер» опозит (горизонтал-қарама-қарши) двигателлари алоҳида ўрин эгаллайди. Ушбу моторлар нафақат ўта юқори кўрсаткичлари, балки ортида турган бой тарихи ва чидамлилиги билан ҳам автомобил ишқибозларининг доимий эътиборида бўлиб келмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Афсонавий муҳандис мероси ва илк қадамлар«Мезгер» атамаси кўпинча 996 ҳамда 997 авлодига мансуб GT моделларида, шунингдек, 996 ва 997.1 Турбо версияларида қўлланилган сув билан совутиш тизимига эга моторларга нисбатан ишлатилади. Гарчи техник жиҳатдан бу номни ҳар қандай ҳаво билан совутиладиган Porsche олти цилиндрли агрегатига ҳам қўллаш мумкин бўлса-да, асосий эътибор айнан шу сувда соватиладиган авлодга қаратилади. Бу двигателлар ўз номини 1929–2020 йилларда яшаб ўтган машҳур муҳандис Ҳанс Мезгер шарафига олган.
Ҳанс Мезгер дастлабки 911 моделларида қўлланилган ҳаво билан совутиладиган 2.0 литрли «901» двигателини яратган муҳандислар жамоасига бошчилик қилган. Унинг асл опозит двигатели пойдевор вазифасини ўтаб, кейинги уч ўн йиллик давомида заводдан чиққан барча ҳаво билан совутиладиган олти цилиндрли моторлар, шунингдек, пойга автомобиллари учун қувват қурилмаларининг асосига айланган. Мустаҳкам картер ва қуруқ картерли мойлаш тизими каби хусусиятлар туфайли бу двигателлар ўта чидамли бўлган.
Муаммолар ва тарихга қайтишМезгер 1993-йилда нафақага чиққанидан сўнг, бундан тўрт йил ўтиб Porsche ўн йилликлар давомида қўлланиб келинган ҳаво билан совутиш дизайнидан воз кечди. 1999-йилда тақдим этилган 996 модели учун бутунлай янги сувда совийдиган «M96» двигател ишлаб чиқилди. Бироқ ушбу янги мотор цилиндр бошларининг ёрилиши, ейилиш излари ва оралиқ вал подшипникларининг бузилиши каби жиддий муаммоларга дуч келди.
Айнан шу пайтда 996 моделини автоспорт учун гомологациядан ўтказиш ва рақобатбардош ҳамда ишончли қувват қурилмасини яратиш талаб этиларди. Натижада Porsche архивдан илҳом излаб, Ле Ман мусобақасида ғолиб чиққан 911 GT1 блоки ҳосиласидан фойдаланди. Бу ўз навбатида Груп К пойга автомобили бўлган 962 учун Мезгер яратган двигателдан келиб чиққанди.
Янги ишлаб чиқилган 3.6 литрли атмосфера қисмига эга сувда совийдиган опозит двигател 1999-йилда 996 GT3 модели учун татбиқ этилди. У ўзининг ҳаво билан совутиладиган ўтмишдошларига ўхшаш қисмларга бўлинган картер ва қуруқ картер тизимига эга бўлиб, M96 двигателининг занжирли механизмига нисбатан ишончлироқ тишли валлар билан жиҳозланганди.
…