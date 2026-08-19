АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келди

·5·Техно
АҚШ космик ядро энергетикаси ёқилғи тақчиллигига дуч келди
Қисқача

АҚШнинг космик ядро дастурлари ҲАЛЕУ ёқилғиси ва малакали кадрлар тақчиллиги, шунингдек, реактор компонентлари таъминотидаги узилишлар сабаб секинлашиш хавфига дуч келмоқда. NASA 2028-йил охиригача ядровий электр тортиш тизимини учиришни кўзда тутувчи Спасе Реактор 1 Фреедом (СР-1) ва Ойга мўлжалланган Лунар Реактор 1 (ЛР-1) лойиҳаларини амалга оширмоқда.

АҚШнинг космик ядро дастурлари жадал суръатларда ривожланиб бораётганига қарамай, уларнинг тараққиётини жиддий равишда секинлаштириши мумкин бўлган қатор тизимли муаммоларга дуч келмоқда. 13-август куни бўлиб ўтган соҳавий симпозиумда ҳукумат ва хусусий компания вакиллари мазкур соҳадаги асосий тўсиқларни, хусусан, ёқилғи етишмовчилиги ва кадрлар тақчиллигини очиқ эълон қилишди. ixbt.com маълумотига кўра, ядровий ва космик тизимларни бир вақтнинг ўзида бошқара оладиган мутахассисларнинг етишмаслиги ҳамда реактор компонентлари таъминотидаги узилишлар тармоқ ривожига ғов бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда NASA томонидан бир нечта истиқболли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Улар орасида 2028-йил охиригача ядровий электр тортиш тизимини учиришни назарда тутувчи Спасе Реактор 1 Фреэдом (СР-1) ҳамда Ойда ишлашга мўлжалланган Лунар Реактор 1 (ЛР-1) дастурлари алоҳида ажралиб туради. Ушбу қурилмалар келгусида чуқур коинотни тадқиқ қилиш ва узоқ муддатли базаларни энергия билан таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.

ҲАЛEУ ёқилғиси учун кескин рақобат

Мутахассисларнинг фикрича, энг жиддий муаммолардан бири бу — юқори даражада бойитилмаган уран сақлайдиган ҲАЛEУ ёқилғисига бўлган талабнинг кескин ўсишидир. Мазкур ёқилғи тури нафақат космик реакторлар, балки ердаги кичик модул реакторлар учун ҳам сув элементТйпе сифатида кўриб чиқилмоқда. Ҳозирда АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) мамлакатдаги ягона ички ҲАЛEУ етказиб берувчи бўлиб қолмоқда. Жорий йилнинг 23-июль куни идора NASA'нинг СР-1 миссияси ҳамда Радиант компанияси ва бошқа дастурлар учун ёқилғи ажратди.

NASA'нинг илғор ядро технологиялари идораси раҳбари Жереми Кеннининг таъкидлашича, ҲАЛEУ ёқилғисининг чекланганлиги келгусида турли дастурлар ўртасида ресурсларни тақсимлашда асосий муаммога айланиши мумкин. Бундан ташқари, АҚШ армиясининг Жанус дастури ҳам қўшимча рақобатни келтириб чиқармоқда. Мазкур ҳарбий дастур доирасида базаларни энергия билан таъминлаш учун микрореакторлар яратилмоқда ва яқин орада армия бу борада ишни давом эттирувчи 5 та компания номини эълон қилиши керак.

Сиёсий барқарорлик ва молиявий хатарлар

Қисқа муддатли техник қийинчиликлардан ташқари, соҳа вакиллари АҚШ маъмурияти ўзгаргандан кейин молиялаштириш барқарорлиги йўқолишидан ҳам хавотир билдиришмоқда. NASA'нинг собиқ раҳбари ўринбосари Бҳавя Лал 2025-йилги тадқиқотга таяниб, ҳозирги қўллаб-қувватлаш узоқ муддатли сиёсатга эмас, балки амалдаги аниқ мулозимларга боғлиқ бўлиб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Хусусан, СР-1 лойиҳасининг аниқ ва доимий буюртмачиси ҳали мавжуд эмаслиги таъкидланмоқда. Мутахассислар келгусида хатарларни камайтириш учун СР-2 устида ишни эртароқ бошлашни ва Конгресс орқали кўп йиллик бюджет ажратилишига эришишни тавсия қилмоқдалар. Акс ҳолда, дастур 1965-йилда учирилган СНAP-10A реактори тақдирини такрорлаб, кейинги миссиялар ёпилиб кетиш хавфи остида қолиши мумкин.

Космик энергетикаNASAҲАЛEУ ёқилғисиЯдро реакториАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиXiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқардиБугун, 22:2228 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиБугун, 21:22Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариБугун, 19:55Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиБугун, 17:59Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади