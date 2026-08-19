Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйди
Ferrari брендининг илк электромобили Лусенинг нолинчи серия рақамли нусхаси ауксионда 40 миллион долларга сотилди. Бу нарх автомобилнинг расмий қийматидан қарийб 62 баравар юқори бўлиб, харидор 87 ёшли миллиардер Ҳерберт Вертхайм бўлди. Унинг буюртмаси асосида тайёрланган автомобил Мадреперла тусига ва оқ-қора рангдаги салонга эга. Компания маълумотларига кўра, 2026 йилда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган барча Лусе автомобиллари аллақачон сотиб бўлинган.
Ferrari брендининг тарихида янги саҳифа очилди. Компаниянинг илк электромобили Luce’нинг биринчи серияли нусхаси аукционда кутилганидан анча юқори нархга сотилиб, эътибор марказига чиқди.
Автомобиль савдода 40 миллион долларга баҳоланган. Бу унинг расмий нархидан қарийб 62 баравар қиммат дегани. Шу тариқа Ferrari’нинг янги электромобили аукциондаги рекорд даражадаги нархи билан автомобиль ишқибозларини ҳайратга солди.
Нолинчи серия рақамига эга бўлган эксклюзив автомобилни 87 ёшли миллиардер Ҳерберт Вертхайм харид қилган. Унинг буюртмаси асосида тайёрланган Luce ўзига хос Madreperla туси ва оқ-қора рангдаги салони билан ажралиб туради.
Ferrari Luce бир неча ой аввал кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Янги моделнинг ташқи кўриниши автомобиль мухлислари ўртасида турли фикрлар ва баҳсларга сабаб бўлган.
Шунга қарамай, моделга бўлган қизиқиш жуда юқори бўлиб чиқди. Компания маълумотларига кўра, 2026 йилда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган барча Luce автомобиллари аллақачон сотиб бўлинган.
Шундай қилиб, Ferrari’нинг электр даврини бошлаб берган Luce нафақат янги технологиялари, балки аукциондаги фантастик нархи билан ҳам тарихга кирди. 40 миллион долларлик савдо эса ушбу автомобилни оддий янги модел эмас, ҳақиқий коллекцион буюмга айлантирди.
…