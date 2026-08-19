Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйди

·5·Дунё
Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйди
Қисқача

Ferrari брендининг илк электромобили Лусенинг нолинчи серия рақамли нусхаси ауксионда 40 миллион долларга сотилди. Бу нарх автомобилнинг расмий қийматидан қарийб 62 баравар юқори бўлиб, харидор 87 ёшли миллиардер Ҳерберт Вертхайм бўлди. Унинг буюртмаси асосида тайёрланган автомобил Мадреперла тусига ва оқ-қора рангдаги салонга эга. Компания маълумотларига кўра, 2026 йилда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган барча Лусе автомобиллари аллақачон сотиб бўлинган.

Ferrari брендининг тарихида янги саҳифа очилди. Компаниянинг илк электромобили Luce’нинг биринчи серияли нусхаси аукционда кутилганидан анча юқори нархга сотилиб, эътибор марказига чиқди.

Автомобиль савдода 40 миллион долларга баҳоланган. Бу унинг расмий нархидан қарийб 62 баравар қиммат дегани. Шу тариқа Ferrari’нинг янги электромобили аукциондаги рекорд даражадаги нархи билан автомобиль ишқибозларини ҳайратга солди.

Qizil kostyumli kishi oq rangli Ferrari Luce avtomobili yonida turibdi.

Нолинчи серия рақамига эга бўлган эксклюзив автомобилни 87 ёшли миллиардер Ҳерберт Вертхайм харид қилган. Унинг буюртмаси асосида тайёрланган Luce ўзига хос Madreperla туси ва оқ-қора рангдаги салони билан ажралиб туради.

Ferrari Luce бир неча ой аввал кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Янги моделнинг ташқи кўриниши автомобиль мухлислари ўртасида турли фикрлар ва баҳсларга сабаб бўлган.

Qora fonda oq rangli Ferrari sport avtomobili turibdi.

Шунга қарамай, моделга бўлган қизиқиш жуда юқори бўлиб чиқди. Компания маълумотларига кўра, 2026 йилда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган барча Luce автомобиллари аллақачон сотиб бўлинган.

Шундай қилиб, Ferrari’нинг электр даврини бошлаб берган Luce нафақат янги технологиялари, балки аукциондаги фантастик нархи билан ҳам тарихга кирди. 40 миллион долларлик савдо эса ушбу автомобилни оддий янги модел эмас, ҳақиқий коллекцион буюмга айлантирди.

ФеррариЛючеХерберт Вертхайм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаБугун, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиБугун, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиБугун, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиБугун, 15:45Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиБугун, 15:35Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди