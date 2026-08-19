Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқда

·26·Дунё
Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқда
Қисқача

Хитой Парасел архипелагидаги Антелоп рифида сунъий орол қуриш ишларининг биринчи босқичини якунлади. Таҳлилчилар обект келажакда Хитойнинг минтақадаги энг йирик ҳарбий базаларидан бирига айланиши мумкинлигини айтмоқда. Янги оролнинг узунлиги қарийб 6 километр бўлиб, ҳудудда 680 метрли чуқур сув порти қурилган, шунингдек, 3 километрдан ортиқ қирғоқ қисмида учиш-қўниш йўлаги барпо этилиши эҳтимоли бор.

Хитой Парасел архипелагида жойлашган Антелоп рифида сунъий орол қуриш ишларининг биринчи босқичини якунлади. Таҳлилчилар фикрича, мазкур объект келажакда мамлакатнинг минтақадаги энг йирик ҳарбий базаларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Нашр томонидан кўриб чиқилган сунъий йўлдош тасвирларига кўра, қарийб олти ой давом этган қурилиш ишларидан кейин ҳудудда ишлаган кемалар ва дреджерлар — сув тубидаги лой, қум, шағал ҳамда тупроқни кавлаб олиш ва тозалашга мўлжалланган махсус техника воситалари — объектни тарк этган.

Вантор компанияси томонидан 19 июль куни олинган тасвирларда эса оролнинг жануби-шарқий қисмида вертолёт майдончаси ва бошқа иншоотларни барпо этиш ишлари бошлангани кўринади.

Хитой Мудофаа вазирлиги мазкур қурилиш ишлари юзасидан ҳозирча расмий изоҳ бермаган. Хитой давлат ОАВларида тарқатилган маълумотларга кўра, объект об-ҳавони кузатиш ва прогноз қилиш, илмий тадқиқотлар ҳамда бошқа фуқаролик эҳтиёжларига хизмат қилиши кўзда тутилган.

Бироқ халқаро экспертлар бу ҳудуд Хитойнинг Жанубий Хитой денгизидаги ҳарбий мавқейини янада мустаҳкамлаши мумкин, деган фикрда.

Оролда учиш-қўниш йўлаги қурилиши мумкин

Маълумотларга кўра, янги сунъий оролнинг узунлиги қарийб 6 километрни ташкил этади. Унинг 3 километрдан ортиқ тўғри қирғоқ қисмида самолётлар учун учиш-қўниш йўлаги барпо этилиши эҳтимоли бор.

Бундан ташқари, ҳудудда узунлиги 680 метр бўлган чуқур сув порти ҳам қурилган. Бу эса оролга йирик кемаларнинг кириб келишини таъминлаши мумкин.

Мутахассислар Антелоп рифининг стратегик аҳамияти юқори эканини таъкидламоқда. Айниқса, Тайван билан боғлиқ можаро юзага келган тақдирда, ушбу ҳудуд Хитой учун муҳим стратегик нуқтага айланиши мумкин.

Мутахассис Бен Льюиснинг фикрича, Антелоп рифи яқин атрофдаги Вуди оролидан ҳам каттароқ бўлиб, мудофаа нуқтаи назаридан қулайроқ жойлашган.

Вьетнам қурилишга кескин қарши

Хитойлик олим Дин Дуо эса Антелоп рифидаги ишлар тинчликсевар ва фуқаролик мақсадларида амалга оширилаётганини таъкидлаган.

Шу билан бирга, Вьетнам Парасел ороллари устидан ўз суверенитетини даъво қилади ва Хитойнинг мазкур ҳудуддаги қурилиш ишларига кескин қаршилик билдирмоқда.

Экспертлар эса янги орол Хитойга нафақат ҳарбий инфратузилмани кенгайтириш, балки ҳудуддаги ҳаракатларни назорат қилиш имконини ҳам бериши мумкинлигини айтмоқда.

Жумладан, орол Хитойга сувости кемалари ҳаракатини ва атрофдаги ҳарбий фаолликни кузатишда сезиларли устунлик бериши мумкин.

Австралиялик профессор Карл Таернинг таъкидлашича, мазкур объектлар тинчлик даврида АҚШ ва унинг иттифоқчилари ҳаракатларини кузатишни осонлаштиради. Эҳтимолий қуролли тўқнашув юзага келган ҳолатда эса янги инфратузилма минтақада қўшимча стратегик мураккабликларни келтириб чиқариши мумкин.

ХитойПарасел ороллариЖанубий Хитой денгизиТайванВьетнам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиБугун, 23:11Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиБугун, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиБугун, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиБугун, 15:45Vogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиVogue журнали 2026 йилнинг энг замонавий итини танладиБугун, 15:35Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди