Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтди
Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги фаолиятидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиш истаги анча сусайганини айтди. У Мюнхенда ўзини бахтли ҳис қилаётганини ва Алан Ширернинг 260 та голли рекордини янгилаш учун ортиқ шошилмаётганини билдирди. 33 ёшли футболчи ўтган мавсум барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 та гол урди ва Бавария билан янги шартнома имзолаш бўйича музокаралар олиб бормоқда.
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги фаолиятидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиш истаги анча сусайганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори Алан Ширернинг тарихий рекордини янгилаш учун ортиқ шошилмаётганини вамюнхенликлар сафида янги шартнома имзолашга яқин турганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 2023-йилда ҳужумчи Тоттенхем сафидан 86,4 миллион фунт стерлинг эвазига Бавария клубига кўчиб ўтганди. Ўшанда кўпчилик футболчи Англия чемпионатидаги 213 та голига яна гол қўшиб, Алан Ширернинг 260 та голли рекордини янгилаши ва Премер-лигага албатта қайтишини тахмин қилган эди.
Мюнхендаги ҳаёт ва янги қарашларЧоршанба куни Европа "Олтин бутсаси" совринини қабул қилиб олгач, Гарри Кейн ўзининг келажакдаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, дастлаб Германияга келганида қачонлардир ортга қайтишини ўйлаган, бироқ вақт ўтиб бу истар бутунлай ўзгарган.
“Дастлаб кетганимда, албатта, қачондир қайтаман деб ўйлагандим. Аммо энди бу иштиёқ унчалик йўқ. Мюнхенда ўзимни жуда бахтли ҳисаплаяпман. Бу ер менга Англиядан ташқаридаги бошқа футбол оламини очиб берди ва Европа футболини янада кўпроқ қадрлашимга сабаб бўлди”, — деди футболчи.
Венсан Компани қўл остидаги юксалишЎтган мавсум Венсан Компани бошчилигидаги жамоа сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 та гол урган 33 ёшли ҳужумчи нафақат индивидуал натижалари, балки Мюнхендаги оилавий муҳити билан ҳам мамнунлигини билдирди. Дастлабки тўрт йиллик шартномасининг охирги йилига қадам қўйган футболчи Бавария билан ҳамкорликни узайтириш бўйича музокараларга киришгани айтилмоқда.
Кейн бош мураббий Венсан Компани унинг ўйинини янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади. Ҳимоя ва ҳужумдаги тактик интизом, шунингдек, футболчиларга майдонда кенг эркинлик берилиш унинг фаолиятидаги энг самарали даврни бошлаб берган.
“Ўйлайманки, бу менинг фаолиятимимдаги шубҳасиз энг яхши версия. Ўтган мавсум буни яққол кўрсатиб турибди”, — дея якунлади футболчи.
…