Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтди

·3·Спорт
Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтди
Қисқача

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги фаолиятидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиш истаги анча сусайганини айтди. У Мюнхенда ўзини бахтли ҳис қилаётганини ва Алан Ширернинг 260 та голли рекордини янгилаш учун ортиқ шошилмаётганини билдирди. 33 ёшли футболчи ўтган мавсум барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 та гол урди ва Бавария билан янги шартнома имзолаш бўйича музокаралар олиб бормоқда.

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги фаолиятидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиш истаги анча сусайганини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори Алан Ширернинг тарихий рекордини янгилаш учун ортиқ шошилмаётганини вамюнхенликлар сафида янги шартнома имзолашга яқин турганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 2023-йилда ҳужумчи Тоттенхем сафидан 86,4 миллион фунт стерлинг эвазига Бавария клубига кўчиб ўтганди. Ўшанда кўпчилик футболчи Англия чемпионатидаги 213 та голига яна гол қўшиб, Алан Ширернинг 260 та голли рекордини янгилаши ва Премер-лигага албатта қайтишини тахмин қилган эди.

Мюнхендаги ҳаёт ва янги қарашлар

Чоршанба куни Европа "Олтин бутсаси" совринини қабул қилиб олгач, Гарри Кейн ўзининг келажакдаги режалари ҳақида очиқ гапирди. Унинг сўзларига кўра, дастлаб Германияга келганида қачонлардир ортга қайтишини ўйлаган, бироқ вақт ўтиб бу истар бутунлай ўзгарган.

“Дастлаб кетганимда, албатта, қачондир қайтаман деб ўйлагандим. Аммо энди бу иштиёқ унчалик йўқ. Мюнхенда ўзимни жуда бахтли ҳисаплаяпман. Бу ер менга Англиядан ташқаридаги бошқа футбол оламини очиб берди ва Европа футболини янада кўпроқ қадрлашимга сабаб бўлди”, — деди футболчи.

Венсан Компани қўл остидаги юксалиш

Ўтган мавсум Венсан Компани бошчилигидаги жамоа сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 та гол урган 33 ёшли ҳужумчи нафақат индивидуал натижалари, балки Мюнхендаги оилавий муҳити билан ҳам мамнунлигини билдирди. Дастлабки тўрт йиллик шартномасининг охирги йилига қадам қўйган футболчи Бавария билан ҳамкорликни узайтириш бўйича музокараларга киришгани айтилмоқда.

Кейн бош мураббий Венсан Компани унинг ўйинини янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади. Ҳимоя ва ҳужумдаги тактик интизом, шунингдек, футболчиларга майдонда кенг эркинлик берилиш унинг фаолиятидаги энг самарали даврни бошлаб берган.

“Ўйлайманки, бу менинг фаолиятимимдаги шубҳасиз энг яхши версия. Ўтган мавсум буни яққол кўрсатиб турибди”, — дея якунлади футболчи.

Гарри КейнБаварияПремер-лигаВенсан КомпаниГермания чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларРодри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчиларБугун, 22:37Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБугун, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиБугун, 21:33Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиБугун, 21:31Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинБугун, 20:30Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди