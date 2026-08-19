Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчилар

·3·Спорт
Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчилар
Қисқача

Испаниялик яримҳимоячи Родри узоқ давом этган музокаралардан сўнг Барселона сафига қўшилди. Реал Мадрид уни майдон марказидаги мувозанатни тиклаш ва ҳужум чизиғидаги юлдузларга қулайлик яратиш учун асосий номзод сифатида кўрган эди. Шу тариқа, трансфер пойгасида каталонияликлар ғолиб чиқди ва Родри Барселонани танлаган Роналдинё, Неймар, Луис Суарес ҳамда Сескк Фабрегас каби машҳур футболчилар қаторидан жой олди.

Испаниянинг икки гранд клуби — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги рақобат ҳеч қачон фақат яшил майдон билан чекланиб қолмаган. Ўнлаб йиллар давомида бу қарама-қаршилик трансфер бозорида ва музокаралар столида ҳам давом этиб келмоқда. Жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузлари учун кураш кўпинча томонлардан бирининг ғалабаси ва рақиб учун оғир зарба билан якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АС нашри эълон қилган маълумотларга кўра, охирги йилларда Мадрид клубининг режаларига киритилган ёки пойтахт жамоаси билан музокара ўтказган кўплаб машҳур футболчилар охир-оқибат Каталония клубини танлаган. Бундай шов-шувли трансферлар сирасига Роналдинё, Неймар, Луис Суарес ва Сескк Фабрегас каби футбол афсоналари киради.

Родри танлови ва трансфер бозори

Испаниялик яримҳимоячи Родри ўз келажаги борасидаги узоқ давом этган тахминларга нуқта қўйиб, Барселона сафига қўшилди. Реал Мадрид раҳбарияти майдон марказидаги мувозанатни тиклаш ва ҳужум чизиғидаги юлдузларга қулайлик яратиш учун айнан Родрини асосий номзод сифатида кўриб чиққан эди.

Мадридликлар тажрибали яримҳимоячининг тўп билан муомала қилиш маҳорати ва ўйинни ташкил этиш қобилиятини юқори баҳолаган. Бироқ, кўпчиликни ҳайратда қолдирган ҳолда, футболчи узоқ давом этган музокаралардан сўнг Камп Ноу томон йўл олишга қарор қилди ва трансфер пойгасида каталонияликлар ғолиб чиқди.

Тарихий қарама-қаршилик анъанаси

Трансфер бозоридаги бундай бурилишлар футбол тарихида кўп бор кузатилган. Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги кураш кўпинча футболчининг шахсий танлови ва клублар лойиҳасининг жозибадорлигига бориб тақалади. Родрининг бу қадами ҳам икки жамоа ўртасидаги азалий рақобат саҳифасига яна бир ёрқин воқеа сифатида ёзилди.

Клублар ўртасидаги бундай курашлар нафақат мухлислар, балки мутахассислар эътиборини ҳам доим ўзига тортиб келган. Родрининг Барселонани танлаши жамоанинг марказий чизиғини янада кучайтириши ва келгуси мавсумдаги натижаларга ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

РодриБарселонаРеал МадридТрансферларИспания футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБугун, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиБугун, 21:33Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиБугун, 21:31Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинБугун, 20:30Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди