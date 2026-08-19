Родри ва бошқалар: Барселонани танлаган машҳур футболчилар
Испаниялик яримҳимоячи Родри узоқ давом этган музокаралардан сўнг Барселона сафига қўшилди. Реал Мадрид уни майдон марказидаги мувозанатни тиклаш ва ҳужум чизиғидаги юлдузларга қулайлик яратиш учун асосий номзод сифатида кўрган эди. Шу тариқа, трансфер пойгасида каталонияликлар ғолиб чиқди ва Родри Барселонани танлаган Роналдинё, Неймар, Луис Суарес ҳамда Сескк Фабрегас каби машҳур футболчилар қаторидан жой олди.
Испаниянинг икки гранд клуби — Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги рақобат ҳеч қачон фақат яшил майдон билан чекланиб қолмаган. Ўнлаб йиллар давомида бу қарама-қаршилик трансфер бозорида ва музокаралар столида ҳам давом этиб келмоқда. Жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузлари учун кураш кўпинча томонлардан бирининг ғалабаси ва рақиб учун оғир зарба билан якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
АС нашри эълон қилган маълумотларга кўра, охирги йилларда Мадрид клубининг режаларига киритилган ёки пойтахт жамоаси билан музокара ўтказган кўплаб машҳур футболчилар охир-оқибат Каталония клубини танлаган. Бундай шов-шувли трансферлар сирасига Роналдинё, Неймар, Луис Суарес ва Сескк Фабрегас каби футбол афсоналари киради.
Родри танлови ва трансфер бозориИспаниялик яримҳимоячи Родри ўз келажаги борасидаги узоқ давом этган тахминларга нуқта қўйиб, Барселона сафига қўшилди. Реал Мадрид раҳбарияти майдон марказидаги мувозанатни тиклаш ва ҳужум чизиғидаги юлдузларга қулайлик яратиш учун айнан Родрини асосий номзод сифатида кўриб чиққан эди.
Мадридликлар тажрибали яримҳимоячининг тўп билан муомала қилиш маҳорати ва ўйинни ташкил этиш қобилиятини юқори баҳолаган. Бироқ, кўпчиликни ҳайратда қолдирган ҳолда, футболчи узоқ давом этган музокаралардан сўнг Камп Ноу томон йўл олишга қарор қилди ва трансфер пойгасида каталонияликлар ғолиб чиқди.
Тарихий қарама-қаршилик анъанасиТрансфер бозоридаги бундай бурилишлар футбол тарихида кўп бор кузатилган. Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги кураш кўпинча футболчининг шахсий танлови ва клублар лойиҳасининг жозибадорлигига бориб тақалади. Родрининг бу қадами ҳам икки жамоа ўртасидаги азалий рақобат саҳифасига яна бир ёрқин воқеа сифатида ёзилди.
Клублар ўртасидаги бундай курашлар нафақат мухлислар, балки мутахассислар эътиборини ҳам доим ўзига тортиб келган. Родрининг Барселонани танлаши жамоанинг марказий чизиғини янада кучайтириши ва келгуси мавсумдаги натижаларга ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…