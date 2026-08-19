Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)
Актёр Мусулмон Юнусовнинг қизи Марямхон 4 ёшни қарши олди. Бу ҳақда актёр Instagram саҳифасида видео жойлаб, маълум қилди. Видеода Мусулмон Юнусов турмуш ўртоғи билан қизини устига “4” рақамли шам қўйилган торт билан табриклагани акс этган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам Марямхонни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва қувонч тилакларини йўллаган.
Актёр Мусулмон Юнусовнинг қизи Марямхон 4 ёшни қарши олди.
Актёр бу ҳақда ўзининг Instagram саҳифасида жойлаган видеоси орқали маълум қилди. Унда Мусулмон Юнусов турмуш ўртоғи билан бирга қизини туғилган куни билан табриклаш учун унинг олдига устига “4” рақамли шам қўйилган чиройли торт билан кириб келгани акс этган.
Байрамона кайфиятдаги видеода Марямхон шамларни ўчириб, ота-онасининг самимий табрикларини қабул қилган. Қизчанинг қувончи ва яқинларининг илиқ муносабати ушбу лаҳзаларни янада эсда қоларли қилган.
Видеога қолдирилган изоҳларда ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам Марямхонни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва қувонч тилакларини йўллашмоқда. Кўпчилик унинг янги ёшини чиройли тилаклар билан қарши олганини алоҳида эътироф этган.
Марямхоннинг 4 ёшга тўлиши муносабати билан ташкил этилган байрам унинг болаларча беғубор қувончига бой бўлган.
…