Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)

·7·Маданият
Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)
Қисқача

Актёр Мусулмон Юнусовнинг қизи Марямхон 4 ёшни қарши олди. Бу ҳақда актёр Instagram саҳифасида видео жойлаб, маълум қилди. Видеода Мусулмон Юнусов турмуш ўртоғи билан қизини устига “4” рақамли шам қўйилган торт билан табриклагани акс этган. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам Марямхонни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва қувонч тилакларини йўллаган.

Актёр Мусулмон Юнусовнинг қизи Марямхон 4 ёшни қарши олди.

Актёр бу ҳақда ўзининг Instagram саҳифасида жойлаган видеоси орқали маълум қилди. Унда Мусулмон Юнусов турмуш ўртоғи билан бирга қизини туғилган куни билан табриклаш учун унинг олдига устига “4” рақамли шам қўйилган чиройли торт билан кириб келгани акс этган.

Байрамона кайфиятдаги видеода Марямхон шамларни ўчириб, ота-онасининг самимий табрикларини қабул қилган. Қизчанинг қувончи ва яқинларининг илиқ муносабати ушбу лаҳзаларни янада эсда қоларли қилган.

Видеога қолдирилган изоҳларда ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳам Марямхонни туғилган куни билан табриклаб, унга соғлик, бахт ва қувонч тилакларини йўллашмоқда. Кўпчилик унинг янги ёшини чиройли тилаклар билан қарши олганини алоҳида эътироф этган.

Марямхоннинг 4 ёшга тўлиши муносабати билан ташкил этилган байрам унинг болаларча беғубор қувончига бой бўлган.

Мусулмон ЮнусовМарямхонInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Бугун, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Бугун, 18:51Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиҲилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиБугун, 18:33Қаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиҚаҳрамон Абдураҳимов 77 ёшни қарши олдиБугун, 15:05Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Мафтуна Холмуродова турмушга чиқди (видео)Кеча, 21:38 Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)Кеча, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!