Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистон аёллар хавфсизлиги бўйича рейтингда нечинчи ўринда?

Ўзбекистон аёлларнинг фаровонлиги, ҳуқуқлари ва хавфсизлигини баҳоловчи халқаро рейтингда 181 давлат орасида 98-ўринни эгаллади. Мамлакатнинг 2025/26 йилги индексдаги кўрсаткичи 0,674 баллни ташкил этган. Бу ҳақда Жоржтаун университетининг Аёллар, тинчлик ва хавфсизлик институти маълум қилди.

Мазкур рейтинг аёлларнинг жамиятдаги иштироки, ҳуқуқлари, адолати ва хавфсизлигини 13 та асосий кўрсаткич асосида баҳолайди. Унда таълим олиш имкониятлари, бандлик даражаси, молиявий хизматлардан фойдаланиш, парламентдаги вакиллик, ҳуқуқий тенглик, адолатга эришиш имконияти, оналар ўлими, оиладаги зўравонлик ва жамоат хавфсизлиги каби муҳим мезонлар ҳисобга олинади.

МДҲ давлатлари орасида Молдова 36-ўринни эгаллаб, 0,821 балл тўплаган. Арманистон 56-ўринда 0,762 балл, Беларусь 63-ўринда 0,739 балл, Қозоғистон 72-ўринда 0,722 балл билан қайд этилган.

Шунингдек, Туркманистон 74-ўринни 0,720 балл билан, Россия 75-ўринни 0,718 балл билан, Қирғизистон 84-ўринни 0,697 балл билан, Тожикистон эса 89-ўринни 0,685 балл билан эгаллаган.

Ўзбекистон эса 98-ўринда, 0,674 балл билан қайд этилган. МДҲ доирасида ушбу таққослашда мамлакатдан пастда фақат Озарбайжон турибди — у 111-ўринни эгаллаган.

Марказий Осиёнинг беш давлати алоҳида таққосланганда ҳам Қозоғистон энг юқори натижани кўрсатган. У 72-ўринда жойлашган. Кейинги ўринларда Туркманистон — 74, Қирғизистон — 84, Тожикистон — 89 ва Ўзбекистон — 98-ўринда қайд этилган.

Дания биринчи ўринни эгаллади

Рейтингнинг юқори бешталигидан асосан Шимолий Европа давлатлари жой олган.

Дания 0,939 балл билан биринчи ўринни эгаллаган. Исландия 0,932 балл билан иккинчи бўлган. Норвегия ва Швеция 0,924 баллдан тўплаб, учинчи ўринни бўлишиб олган. Финляндия эса 0,921 балл билан бешинчи поғонадан жой олган.

Рейтингнинг энг қуйи учлигидан Афғонистон, Яман ва Марказий Африка Республикаси ўрин олган. Афғонистон 0,279 балл билан 181-ўринда, Яман 0,323 балл билан 180-ўринда, Марказий Африка Республикаси эса 0,362 балл билан 179-ўринда қайд этилган.

Жоржтаун институти маълумотига кўра, 2025/26 йилги индекс аёллар ҳуқуқлари ва фаровонлиги соҳасидаги глобал тараққиёт сезиларли даражада секинлашганини кўрсатган.

Тадқиқот дунёдаги 181 давлатни қамраб олган бўлиб, унда аёлларнинг нафақат ҳуқуқий ҳолати, балки таълим, иқтисодий имкониятлар, хавфсизлик ва жамиятдаги иштироки каби бир қатор муҳим йўналишлар ҳам комплекс равишда баҳоланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиМарказий Осиёда чақалоқлар камаймоқда: Ўзбекистонда пасайиш рекорд даражага чиқдиБугун, 14:58Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқАкула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқКеча, 10:45Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Кеча, 09:39Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?17.08, 22:04Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17.08, 12:17Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўлади17.08, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин