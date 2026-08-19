Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқарди

·1·Техно
Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқарди
Қисқача

Xiaomi Хитой бозорида 500 кПас гача босим ва минутига 40 граммгача буғ узатадиган Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине тизимини сотувга чиқарди. Қурилманинг қуввати 2200 В бўлиб, у саккиз қатламли ипакни тешиб ўтадиган иссиқ буғ ёрдамида бурмаларни 90 фоизгача текислайди. Тизим кийимларни 99,99 фоиз самарадорлик билан дезинфексия қилади, икки литрли сув идиши эса 40 дақиқагача узлуксиз ишлаш имконини беради.

Маиший техника бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаб бораётган Xiaomi компанияси Хитойда ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулотини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине деб номланган юқори унумдорликдаги буғли дазмоллаш тизими савдога чиқарилди. Мазкур қурилма оддий дазмолларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, кийим-кечакларга ғамхўрлик қилиш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва юқори самарадорлик

Янги қурилма 500 кПас гача босим ҳосил қилувчи электромагнит насос ҳамда минутига 40 граммгача доимий буғ узатишни таъминловчи бойлер конструкцияси билан жиҳозланди. Xiaomi берган маълумотларга кўра, қурилманинг қуввати 2200 В ни ташкил этади ва унинг иссиқ буғи нафақат оддий матоларни, балки саккиз қатламли ипак матосини ҳам бемалол пенетрация қила олади. Бунда бурмаларни текислаш самарадорлиги нақд 90 фоизга етиши таъминланган.

Дазмоллаш тизимининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу иккиламчи қиздириш тизимидир. Бунда буғ тўғридан-тўғри тагликда қўшимча равишда 135 даражагача қиздирилади. Натижада конденсат ҳосил бўлиши сезиларли даражада камайиб, кийимда намлик қолмайди ва уни қайта узоқ вақт қуритиш талаб этилмайди. Шунингдек, керамик эмал қопламали таглик мато устида енгил сирпанишни ва иссиқликнинг бир текис тақсимланишини кафолатлайди.

Фойдаланиш қулайлиги ва хавфсизлик

Қурилма ёрдамида нафақат дазмоллаш, балки кийимларни юқори ҳарорат ёрдамида дезинфекция қилиш ҳам мумкин. Xiaomi маълумотига кўра, бактерияларни йўқ қилиш самарадорлиги 99,99 фоизни ташкил этади, бу эса болалар кийимларини тозалашда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Дастгоҳга 0 дан 90 градусгача бўлган бурчак остида силлиқ созланадиган қулай дазмоллаш тахтаси интеграция қилинган.

Барча бошқарув элементлари тўғридан-тўғри дастакнинг ўзига чиқарилган бўлиб, бу қурилмани ёқиш ёки буғ қувватини ўзгартириш учун эгилиш заруратини йўқ қилади. Фойдаланувчилар қуйидаги режимлар ва имкониятлардан фойдаланишлари мумкин:

  • Юпқа ёзги кийимлар учун махсус режим
  • Қалинроқ дем мавсумий кийимлар учун режим
  • Қишки матолар ва ўта мураккаб бурмаларни текислаш учун кучайтирилган буғ режими
Ақлли функциялар қаторига фойдаланувчи дастакни қўлга олганда буғ беришни автоматик бошлаш ва қўйиб юборилганда тўхтатиш киради. Икки литр ҳажмли сув идиши узлуксиз 40 дақиқа ишлашга етади — бу тахминан 17 та кўйлак, 20 жуфт шим ёки 14 та пжакни қайта ишлаш имконини беради. Хавфсизлик мақсадида термопреоҳранител, ағдарилганда автоматик ўчиш, ҳароратни назорат қилиш ва 30 дақиқа давомида ҳаракатсиз қолганда ўчиш каби тўрт даражали ҳимоя тизими мавжуд.

Нарх масаласига келсак, қурилма дастлаб JD.com платформасида 587,05 юан (тахминан 85 доллар) нархда сотувга чиқди. Бироқ, чегирма купонлари ва давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда, унинг нархи 65 долларгача пасаяди. Ҳозирча Xiaomi ушбу маҳсулотни фақат ички бозорда таклиф этмоқда.

XiaomiДазмоллаш тизимиMijiaТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатиладиБугун, 21:22Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариБугун, 19:55Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиБугун, 17:59Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади