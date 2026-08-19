Xiaomi саккиз қатлам ипакни теша оладиган янги дазмоллаш тизимини чиқарди
Xiaomi Хитой бозорида 500 кПас гача босим ва минутига 40 граммгача буғ узатадиган Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине тизимини сотувга чиқарди. Қурилманинг қуввати 2200 В бўлиб, у саккиз қатламли ипакни тешиб ўтадиган иссиқ буғ ёрдамида бурмаларни 90 фоизгача текислайди. Тизим кийимларни 99,99 фоиз самарадорлик билан дезинфексия қилади, икки литрли сув идиши эса 40 дақиқагача узлуксиз ишлаш имконини беради.
Маиший техника бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаб бораётган Xiaomi компанияси Хитойда ўзининг навбатдаги инновацион маҳсулотини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Mijia Прессуризед Стеам Иронинг Мачине деб номланган юқори унумдорликдаги буғли дазмоллаш тизими савдога чиқарилди. Мазкур қурилма оддий дазмолларнинг имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, кийим-кечакларга ғамхўрлик қилиш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва юқори самарадорликЯнги қурилма 500 кПас гача босим ҳосил қилувчи электромагнит насос ҳамда минутига 40 граммгача доимий буғ узатишни таъминловчи бойлер конструкцияси билан жиҳозланди. Xiaomi берган маълумотларга кўра, қурилманинг қуввати 2200 В ни ташкил этади ва унинг иссиқ буғи нафақат оддий матоларни, балки саккиз қатламли ипак матосини ҳам бемалол пенетрация қила олади. Бунда бурмаларни текислаш самарадорлиги нақд 90 фоизга етиши таъминланган.
Дазмоллаш тизимининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу иккиламчи қиздириш тизимидир. Бунда буғ тўғридан-тўғри тагликда қўшимча равишда 135 даражагача қиздирилади. Натижада конденсат ҳосил бўлиши сезиларли даражада камайиб, кийимда намлик қолмайди ва уни қайта узоқ вақт қуритиш талаб этилмайди. Шунингдек, керамик эмал қопламали таглик мато устида енгил сирпанишни ва иссиқликнинг бир текис тақсимланишини кафолатлайди.
Фойдаланиш қулайлиги ва хавфсизликҚурилма ёрдамида нафақат дазмоллаш, балки кийимларни юқори ҳарорат ёрдамида дезинфекция қилиш ҳам мумкин. Xiaomi маълумотига кўра, бактерияларни йўқ қилиш самарадорлиги 99,99 фоизни ташкил этади, бу эса болалар кийимларини тозалашда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Дастгоҳга 0 дан 90 градусгача бўлган бурчак остида силлиқ созланадиган қулай дазмоллаш тахтаси интеграция қилинган.
Барча бошқарув элементлари тўғридан-тўғри дастакнинг ўзига чиқарилган бўлиб, бу қурилмани ёқиш ёки буғ қувватини ўзгартириш учун эгилиш заруратини йўқ қилади. Фойдаланувчилар қуйидаги режимлар ва имкониятлардан фойдаланишлари мумкин:
- Юпқа ёзги кийимлар учун махсус режим
- Қалинроқ дем мавсумий кийимлар учун режим
- Қишки матолар ва ўта мураккаб бурмаларни текислаш учун кучайтирилган буғ режими
Нарх масаласига келсак, қурилма дастлаб JD.com платформасида 587,05 юан (тахминан 85 доллар) нархда сотувга чиқди. Бироқ, чегирма купонлари ва давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда, унинг нархи 65 долларгача пасаяди. Ҳозирча Xiaomi ушбу маҳсулотни фақат ички бозорда таклиф этмоқда.
…