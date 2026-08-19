Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлди

·4·Жамият
Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлди
Қисқача

Камеруннинг шарқидаги Замбуа аҳоли пунктида жойлашган олтин қазиб олиш обектида 18 август куни ер қатлами ўпирилиб, 107 киши ҳалок бўлди. Қутқарувчилар вайроналар ва тупроқ остида қолган одамларни қидиришда давом этмоқда. Вайроналар остида яна одамлар бўлиши эҳтимоли сабабли қурбонлар сони ортиши мумкин. Замбуа қишлоғи Камеруннинг Марказий Африка Республикаси билан чегараси яқинида жойлашган.

Камерундаги олтин конида юз берган фожиали ўпирилиш оқибатида 107 киши ҳалок бўлди. Ҳодиса 18 август куни мамлакатнинг шарқий қисмидаги Замбуа аҳоли пунктида жойлашган олтин қазиб олиш объектида содир бўлган. Айни пайтда воқеа жойида қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда маҳаллий аҳолига таяниб, «Cameroun24» хабар берди.

Маълум қилинишича, кондаги ер қатлами тўсатдан ўпирилиб тушган. Ҳодисадан сўнг қутқарувчилар вайроналар ва тупроқ остида қолган одамларни қидиришга киришган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳозирга қадар 100 дан ортиқ одамнинг жасади олиб чиқилган.

«Камерун шарқидаги Замбуа аҳоли пунктидаги олтин қазиб олиш объектида ўпирилиш юз берди. 107 кишининг жасади чиқариб олинди», — дейилади хабарда.

Қидирув-қутқарув операцияси ҳануз давом этмоқда. Шу сабабли вайроналар остида яна одамлар бўлиши эҳтимоли инобатга олинмоқда ва қурбонлар сони яна ортиши мумкин.

Маълумот учун, Замбуа қишлоғи Камеруннинг Марказий Африка Республикаси билан чегараси яқинида жойлашган. Мазкур ҳудудда олтин қазиб олиш ишлари олиб борилади.

КамерунЗамбуаМарказий Африка РеспубликасиCameroun24
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Бугун, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиБугун, 19:33Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиҚарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиБугун, 19:31Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Бугун, 19:30Наманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиНаманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиБугун, 19:18Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаЎзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаБугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди