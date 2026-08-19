Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришди
Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида кескин қадамлар ташлай бошлади ва Интер сардори Лаутаро Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларга киришди. Каталонияликлар ёзги трансфер ойнасида Атлетико Мадрид сафида тўп сурувчи Жулиан Алваресни қўлга киритишни мақсад қилган эди, бироқ мадридликлар бу таклифни қатъиян рад этишди. Шундан сўнг Блауграна раҳбарияти эътиборини аргентиналик бошқа бир ҳужумчига қаратди ва бу жорий трансфер мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур инсайдер ҳамда Жижантес подкасти бошловчиси Жерар Ромеронинг хабар беришича, Барселона раҳбарияти ҳужум чизиғи учун янги номзод устида иш бошлаган. Жулиан Алварес трансфери амалга ошмагач, клуб спорт директори Деко ва бош мураббий Ханс-Диттер Флик учун асосий мақсад сифатида Лаутаро Мартинес белгиланди. Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки қадамлар ташланиб, музокаралар бошлангани маълум қилинди.
Трансфер бўйича жараёнлар аллақачон амалий босқичга ўтган бўлиб, инсайдер маълумотига кўра, Деко яқинда Мадрид шаҳрида Лаутаро Мартинеснинг агенти Александро Камано билан учрашув ўтказган. Ушбу мулоқот чоғида футболчининг вакиллари аргентиналик ҳужумчининг Барселонага кўчиб ўтиш эҳтимолига ижобий муносабатда эканлигини билдиришган. Бу эса каталонияликларга трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида музокараларни янада фаоллаштириш учун умид бермоқда.
Интер позицияси ва шартнома шартлариБироқ, бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки Милан клуби ўз сардорини қўйиб юбориш ниятида эмас. Лаутаро Мартинес яқинда Интер билан амалдаги шартномасини узайтирган эди. Ушбу келишувга кўра, аввалроқ амал қилиб келган ва муайян муддат учунгина мўлжалланган 120 миллион евролик товвон пули (лавозим шарти) олиб ташланди. Эндиликда ўйинчини қўлга киритмоқчи бўлган ҳар қандай клуб бевосита Интер раҳбарияти билан музокара ўтказишга мажбур.
Худди Атлетико Мадрид Жулиан Алварес борасида қаттиқ тургани каби, Интер ҳам ўз сардорини сотишни истамаяпти. Шунга қарамай, футбол оламидаги молиявий воқеликлар ҳар доим ҳам ўзгариб туриши мумкин. Манбага кўра, барчаси келиб тушадиган таклифнинг миқдорига боғлиқ бўлади. Агар таклиф бозор қийматидан сезиларли даражада юқори бўлса, клуб раҳбарияти ва айниқса молиявий фондлар бу масалани жиддий кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин.
Трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Барселона ва Интер ўртасидаги музокаралар бутун Европа футбол жамоатчилиги эътиборида қолмоқда. Каталония клуби ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш учун сўнгги уринишларни амалга оширмоқда. Лаутаро Мартинеснинг Италияни тарк этиб, Испания чемпионатига йўл олиши мавсумнинг энг шов-шувли трансферига айланиши эҳтимоли юқори.
…