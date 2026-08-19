Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришди

·0·Спорт
Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришди

Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида кескин қадамлар ташлай бошлади ва Интер сардори Лаутаро Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларга киришди. Каталонияликлар ёзги трансфер ойнасида Атлетико Мадрид сафида тўп сурувчи Жулиан Алваресни қўлга киритишни мақсад қилган эди, бироқ мадридликлар бу таклифни қатъиян рад этишди. Шундан сўнг Блауграна раҳбарияти эътиборини аргентиналик бошқа бир ҳужумчига қаратди ва бу жорий трансфер мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур инсайдер ҳамда Жижантес подкасти бошловчиси Жерар Ромеронинг хабар беришича, Барселона раҳбарияти ҳужум чизиғи учун янги номзод устида иш бошлаган. Жулиан Алварес трансфери амалга ошмагач, клуб спорт директори Деко ва бош мураббий Ханс-Диттер Флик учун асосий мақсад сифатида Лаутаро Мартинес белгиланди. Сўнгги кунларда томонлар ўртасида дастлабки қадамлар ташланиб, музокаралар бошлангани маълум қилинди.

Трансфер бўйича жараёнлар аллақачон амалий босқичга ўтган бўлиб, инсайдер маълумотига кўра, Деко яқинда Мадрид шаҳрида Лаутаро Мартинеснинг агенти Александро Камано билан учрашув ўтказган. Ушбу мулоқот чоғида футболчининг вакиллари аргентиналик ҳужумчининг Барселонага кўчиб ўтиш эҳтимолига ижобий муносабатда эканлигини билдиришган. Бу эса каталонияликларга трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида музокараларни янада фаоллаштириш учун умид бермоқда.

Интер позицияси ва шартнома шартлари

Бироқ, бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки Милан клуби ўз сардорини қўйиб юбориш ниятида эмас. Лаутаро Мартинес яқинда Интер билан амалдаги шартномасини узайтирган эди. Ушбу келишувга кўра, аввалроқ амал қилиб келган ва муайян муддат учунгина мўлжалланган 120 миллион евролик товвон пули (лавозим шарти) олиб ташланди. Эндиликда ўйинчини қўлга киритмоқчи бўлган ҳар қандай клуб бевосита Интер раҳбарияти билан музокара ўтказишга мажбур.

Худди Атлетико Мадрид Жулиан Алварес борасида қаттиқ тургани каби, Интер ҳам ўз сардорини сотишни истамаяпти. Шунга қарамай, футбол оламидаги молиявий воқеликлар ҳар доим ҳам ўзгариб туриши мумкин. Манбага кўра, барчаси келиб тушадиган таклифнинг миқдорига боғлиқ бўлади. Агар таклиф бозор қийматидан сезиларли даражада юқори бўлса, клуб раҳбарияти ва айниқса молиявий фондлар бу масалани жиддий кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин.

Трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолган бир пайтда, Барселона ва Интер ўртасидаги музокаралар бутун Европа футбол жамоатчилиги эътиборида қолмоқда. Каталония клуби ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш учун сўнгги уринишларни амалга оширмоқда. Лаутаро Мартинеснинг Италияни тарк этиб, Испания чемпионатига йўл олиши мавсумнинг энг шов-шувли трансферига айланиши эҳтимоли юқори.

БарселонаЛаутаро МартинесИнтерТрансферЛа Лигас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиБугун, 21:33Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиБугун, 21:31Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинБугун, 20:30Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди