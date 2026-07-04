Чақалоғини орқасига боғлаб меҳнат қилаётган ишчи интенетда кўпчиликни таъсирлантирмоқда!
Вьетнамлик қурилиш ишчисининг ўғлини орқасига кўтариб ишлаётгани тасвирланган кадр интернетда оммалашди. Суратда у бир томондан кунлик меҳнатини бажараётгани, иккинчи томондан чақалоғини назоратсиз қолдирмасликка уринаётгани кўринади.
Ишчи турмуш ўртоғини бахтсиз ҳодисада йўқотган. Шундан кейин бола тарбияси ва оилани таъминлаш масъулияти унинг зиммасида қолган.
Унинг болага қарайдиган одами бўлмаган. Бунинг учун алоҳида киши ёллашга ҳам имконияти етмаган. Шу боис у чақалоғини ҳар куни қурилиш майдонига олиб боришга мажбур бўлган.
Тармоқ фойдаланувчилари бу ҳолатга турлича муносабат билдирди. Айримлар унинг оталик меҳрини мақтаган бўлса, бошқалар болани бундай хавфли жойда олиб юриш мумкин эмаслигини ёзган.
Бироқ ишчининг вазиятида танлов кўп эмас эди. У фарзандини ёлғиз қолдиролмас, ишламаса эса оиласини таъминлай олмасди. Шунинг учун у ҳар икки масъулиятни бир вақтда кўтаришга мажбур бўлган.
…