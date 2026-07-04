Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қурилади

·17·Жамият
Сергелида янги мактаблар ва сунъий кўллар қурилади

Сергели туманида ўқувчилар учун янги типдаги мактаблар қуриш, сунъий кўллар барпо этиш ва каналлар бўйида замонавий сайилгоҳлар ташкил қилиш режалаштирилмоқда. Бу лойиҳалар мактаблардаги юқори юкламани камайтириш ва аҳоли учун қулай, салқин ҳамда яшил муҳит яратишга қаратилган.

Мактаблар қувватидан икки карра ортиқ ишламоқда

Айни пайтда Сергелидаги айрим мактабларда ўқувчилар сони муассаса қувватидан 1,5–2 баробар кўп.

Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида ўқувчи ўринлари сонини икки карра ошириш имконини берадиган янги типдаги мактаблар қуриш таклиф этилмоқда.

Янги лойиҳага кўра:

  • спорт зали ертўлада жойлашади;

  • ошхона ва устахона пастки қаватдан ўрин олади;

  • юқори қаватлар тўлиқ синф хоналари учун ажратилади.

Бу ёндашув чекланган ҳудуддан самарали фойдаланиш ва бир мактабда кўпроқ боланинг таълим олишига шароит яратади.

«Пойтахт тажрибаси» яратилади

Жорий йил Тошкент шаҳрининг ҳар бир туманида биттадан мактаб ва мактабгача таълим ташкилотида янги ёндашувни синовдан ўтказиш топширилди.

Натижалар асосида замонавий таълим муассасаларини қуриш бўйича «пойтахт тажрибаси» шакллантирилади.

Сергелида учта сунъий кўл барпо этилади

Тошкентда аҳоли ва сайёҳлар учун салқин микроиқлим яратиш мақсадида жами 12 та сунъий кўл ташкил этиш ишлари бошланмоқда.

Улардан учтаси Сергели туманидаги:

  • Қўшқўрғон;

  • Султонобод;

  • Фароғатли маҳаллаларида барпо этилади.

Ушбу кўлларнинг умумий майдони 22 гектарни ташкил қилади.

Кўллар нафақат пойтахт иқлимини мўътадиллаштириш, балки аҳолининг пиёда сайр қилиши ва ҳордиқ чиқариши учун замонавий масканларга айлантирилиши белгиланди.

«Жўн» канали бўйида сайилгоҳ очилади

Ҳозирда «Жўн» каналининг Сергели ва Янгиҳаёт туманларидан ўтувчи 5 километр қисмида бетонлаштириш ишлари бошланган.

Икки туман ҳокимларига йил якунига қадар канал бўйида:

  • замонавий сайилгоҳ;

  • аҳоли учун саломатлик йўлаги;

  • дам олиш ҳудудларини ташкил этиш топширилди.

Чирчиқ дарёси бўйида «яшил белбоғ» яратилади

Чирчиқ дарёсининг Тошкент ҳудудидан ўтувчи 16 километр қисмида ўзанни мустаҳкамлаш ишлари ҳам бошланди.

Лойиҳа доирасида қўшимча 300 гектар ҳудудда «яшил белбоғ», сайилгоҳлар, пиёдалар ва велосипед йўлаклари ташкил этилади.

Ушбу ўзгаришлар Сергели ва Янгиҳаётнинг нафақат инфратузилмасини, балки умумий қиёфаси ва аҳоли учун қулайлигини ҳам сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда.

СергелиТошкентҚўшқўрғонСултонободФароғатли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Сергелидаги бадбўй ҳид муаммоси қачон ҳал бўлади?Бугун, 16:21Ишонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиИшонч телефонларида 30 дақиқалик кутишга чек қўйилмоқчиБугун, 13:56Тошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиТошкентда 37 та iPhone бўйича жиноят иши очилдиБугун, 13:48Учтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиУчтепада ИИБ ходимлари чўкаётган йигитнинг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 13:40Тошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиТошкентда итларни калтаклаб ўлдирган ветеринар суд ҳукмини эшитдиБугун, 11:45Қўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиҚўшнисининг машинасини тош билан қирган эркак камерага тушдиБугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди