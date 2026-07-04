Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланади

·18·Ўзбекистон
Тошкент туристлар учун янада қулай шаҳарга айланади

Йил бошидан буён Тошкент шаҳрига қарийб 3 миллион хорижлик сайёҳ ташриф буюрди. Энди пойтахтда меҳмонлар учун қулай пиёда маршрутлари, рақамли хариталар, замонавий ҳожатхоналар ва кўпроқ чиқинди қутиларини ташкил этиш режалаштирилмоқда.

Асосий мақсад — туристлар ва аҳоли учун Тошкентда сайр қилишни осон, хавфсиз ва қулай қилиш.

Сайёҳларга бепул рақамли хариталар тақдим этилади

Тошкентга келган хорижий меҳмонларнинг аксарияти тарихий обидалар, бозорлар, истироҳат боғлари, кафе-ресторанлар ва туристик маҳаллаларга пиёда боришни истайди.

Шу боис шаҳарда аниқ йўл кўрсаткичлари, қулай сайёҳлик маршрутлари ва рақамли хариталар зарурлиги таъкидланди.

Мутасаддиларга қуйидаги жойларда Тошкент маршрутларини кўрсатувчи хариталарни жорий этиш топширилди:

  • автобус бекатлари;

  • темир йўл вокзаллари;

  • аэропорт;

  • метро станциялари.

Ушбу хариталарни мобил телефонга бепул ва осон юклаб олиш имконияти яратилади.

Тозалик масаласи танқидий кўриб чиқилди

Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент азалдан тоза, озода ва яшил шаҳар сифатида эътироф этилганини қайд этди.

Шу билан бирга, пойтахт кўчалари, хиёбонлари ва боғларидаги тозалик даражаси аҳоли ҳамда туристлар талабига қай даражада жавоб бериши танқидий таҳлил қилинди.

Тозалик оддий маиший масала эмас, балки шаҳар маданияти ва жамият қадрияти экани таъкидланди.

«Тозалик остонадан бошланади»

Маҳалла раислари, нуронийлар ва фаолларга аҳолини ободончилик ишларига кенг жалб қилиш вазифаси қўйилди.

Жумладан:

  • ҳудудларни тоза сақлаш;

  • дарахт экиш;

  • кўчатларни мунтазам суғориш;

  • ёшларга экологик маданиятни сингдириш зарурлиги айтилди.

Айниқса, ёш авлод онгига «Тозалик остонадан бошланади» деган қадриятни сингдириш муҳимлиги қайд этилди.

Ҳар бир туманда замонавий ҳожатхоналар қурилади

Пойтахт меҳмонлари ва сайрга чиққан аҳоли учун жамоат ҳожатхоналари етишмаслиги ҳам алоҳида муҳокама қилинди.

Мутасаддиларга бир ой ичида махсус дастур ишлаб чиқиш топширилди. Шу йилнинг ўзида ҳар бир туманда 15–20 тадан замонавий ҳожатхона қуриш режалаштирилмоқда.

Бу объектларни барпо этиш учун ер майдонлари аукцион савдоларига чиқарилади.

Чиқинди қутилари кўпайтирилади

Тошкент кўчалари, сайилгоҳлари ва туристик ҳудудларда чиқинди қутилари сонини кескин ошириш бўйича ҳам чоралар кўрилади.

Режалар амалга оширилса, пойтахт нафақат туристлар учун қулай, балки янада тоза ва тартибли шаҳарга айланиши кутилмоқда.

ТошкентШавкат Мирзиёев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишди Президент Сергелидаги бунёдкорлик ишлари билан танишдиБугун, 16:45Қашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаҚашқадарёда етиштирилган помидор қоқилари Европа ва Осиё бозорларига йўл олмоқдаБугун, 15:48Ўзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиЎзбекистонда ноёб ҳайвонларни овлаш тақиқланадиБугун, 13:45Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Янги Сергели 24/7 ҳудудга айланди: 250 иш ўрни очилди (фото, видео)Бугун, 12:32Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга давлат ташрифи якунланди (видео)Бугун, 12:25Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Ўзбекистон ва Грузия стратегик шерикка айланди (видео)Бугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??