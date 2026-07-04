Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этди

·35·Дунё
Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этди

Туркиялик ультра марафон сузувчиси Айсу Туркўғли дунёдаги энг хавфли очиқ сув йўналишларидан бири ҳисобланган Япониядаги Тсугару бўғозини танаффуссиз сузиб ўтишга муваффақ бўлди.

Мазкур бўғоз кучли оқимлари, совуқ сувлари ва акулалар учраши билан машҳур. Спортчи босиб ўтган масофа узунлиги қарийб 36 та Бурж Халифа биносини кетма-кет жойлаштиргандаги масофага тенг экани айтилмоқда.

Мусобақа қоидаларига кўра, сузувчи йўл давомида ҳеч нарсага суяниши, дам олиши ёки кузатувчи кемадан ёрдам олиши қатъиян тақиқланади. Ҳатто қисқа муддатли танаффус ҳам натижанинг бекор қилинишига сабаб бўлиши мумкин.

Синов давомида Айсу нафақат кучли тўлқинлар ва совуқ сув, балки узоқ вақт давом этадиган очлик ҳамда жисмоний чарчоқни енгиб ўтишга мажбур бўлган. Шунга қарамай, у маррага муваффақиятли етиб бориб, яна бир тарихий натижага эришди.

Айсу ТуркоглуЯпонияЦугаруБурж Халифа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиБугун, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиБугун, 15:52Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиЙўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиБугун, 15:45Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Бугун, 15:34Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиТуркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиБугун, 15:30ЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилдиБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди