ЖССТ "Ҳондиус" кемасидаги хантавирус эпидемияси тугаганини эълон қилди
"Ҳондиус" круиз кемасида бошланган хантавирус эпидемияси тугади. Бу ҳақда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълум қилди. Вирус юққан шахс билан мулоқотда бўлган сўнгги киши карантиндан чиқди, таҳлили манфий натижа берди. 25 майдан кейин янги бемор қайд этилмаган.
Касаллик ўчоғи 2026 йил баҳорида Атлантика океанидаги саёҳат вақтида аниқланган. Кема йўловчилари ва экипаж аъзолари орасида жами 13 та тасдиқланган ва эҳтимолий ҳолат қайд этилди. Уч бемор ҳаётдан кўз юмган.
Текширувлар касалликни Андес вируси келтириб чиқарганини кўрсатди. Бу хантавируснинг кам учрайдиган турларидан бири бўлиб, асосан Жанубий Американинг айрим ҳудудларида тарқалган. Бошқа хантавируслардан фарқли равишда, Андес вируси узоқ ва яқин мулоқотда одамдан одамга юқиши ҳам мумкин.
Хантавирус кўп ҳолларда кемирувчилардан юқади. Инсон вирус заррачалари аралашган чангни нафас орқали қабул қилганда касалланиши мумкин. Белгилари иситма, бош ва мушак оғриғи, кўнгил айниши, ҳолсизлик билан бошланади. Оғирлашган вазиятда ўпка зарарланиши ва нафас олиш кескин қийинлашиши мумкин.
Эпидемияни назоратга олиш учун турли мамлакатларда йўловчилар ва улар билан мулоқотда бўлган одамлар кузатувга олинди. Карантин муддатлари тугаб, янги ҳолатлар қайд этилмаганидан сўнг ЖССТ эпидемияни якунланган деб ҳисоблади.
…