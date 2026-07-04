АҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирда

·42·Дунё
АҚШда рекорд жазирама: юзлаб одамлар жабрланди, FIFA хавотирда

АҚШ ҳудудининг катта қисмида кузатилаётган кучли иссиқлик тўлқини мамлакатдаги йирик оммавий тадбирларга жиддий таъсир кўрсатмоқда. Жазирама туфайли АҚШнинг 250 йиллик Мустақиллик байрамига бағишланган қатор тадбирлар режаси ўзгартирилди, FIFA Жаҳон чемпионати доирасидаги баъзи учрашувлар тақдири ҳам муҳокама қилинмоқда.

The Guardian нашрининг ёзишича, халқаро World Weather Attribution тадқиқот гуруҳи АҚШ ва Канаданинг айрим ҳудудларидаги фавқулодда иссиқ ҳавони “иссиқлик гумбази” деб аталувчи юқори босимли атмосфера тизими билан изоҳлаган. Мутахассислар фикрича, глобал иқлим ўзгариши бу каби экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг тез-тез такрорланишига сабаб бўлмоқда.

Олимлар ҳисоб-китобларига кўра, агар Ер атмосферасининг ўртача ҳарорати саноат давридан олдинги даражага нисбатан 1,4 даражага ошмаганида, бу даражадаги иссиқлик деярли учрамас эди.

Империал коллежи тадқиқотчиси Теодор Киппинг таъкидлашича, бугунги АҚШ иқлими мамлакат мустақиллиги эълон қилинган даврдагидан мутлақо фарқ қилади. Айни пайтда Вашингтонда ўтказилаётган юбилей тадбирларида юқори ҳарорат сабаб бир қатор ўзгаришлар киритилган. Маълум қилинишича, ўндан ортиқ иштирокчига тиббий ёрдам кўрсатилган, 11 нафар киши эса шифохонага ётқизилган.

Кучли иссиқ FIFA Жаҳон чемпионати баҳсларига ҳам таъсир қилиши мумкин. Жумладан, Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтадиган Франция – Парагвай учрашуви юқори ҳарорат ва намлик шароитида ўтказилиши режалаштирилган. Футболчилар халқаро уюшмаси эса бундай вазиятда ўйинларни бошқа вақтга кўчириш ёки кечиктириш эҳтимоли мавжудлигини маълум қилди.

Пенсильвания штатидаги оммавий тадбирлардан бирида эса 100 нафардан ортиқ одам иссиқлик таъсири оқибатида тиббий ёрдамга муҳтож бўлган. Шу муносабат билан ҳудудга қўшимча тез ёрдам бригадалари ва мобиль совутиш пунктлари жалб этилган.

Бундан ташқари, мамлакатнинг йирик темирйўл ташувчиси Amtrak ҳам юқори ҳарорат сабаб шимоли-шарқий ҳудудлардаги 20 дан ортиқ поезд рейсини бекор қилди ва йўловчиларни эҳтимолий кечикишлар ҳақида огоҳлантирди.

Мутахассислар глобал исиш таъсири йил сайин кучайиб бораётганини таъкидлаб, иссиқхона газлари чиқиндиларини қисқартириш бўйича тезкор чоралар кўриш зарурлигини яна бир бор эслатмоқда.

АҚШФИФАКанадаВашингтонФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаЕрни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаБугун, 19:04Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиТуркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиБугун, 16:27Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиБугун, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиБугун, 15:52Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиЙўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиБугун, 15:45Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Бугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди