Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашди

·17·Дунё
Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашди

Венесуэлада юз берган вайронкор зилзилалар оқибатида ҳалок бўлганлар сони кескин ошиб, қарийб 3 минг нафарга етди. Табиий офатдан кейин ўн кун ўтган бўлса-да, минглаб одамлар ҳанузгача бедарак деб ҳисобланмоқда.

Мамлакат парламенти спикери Хорхе Родригес маълум қилишича, сўнгги ҳисоб-китобларга кўра, зилзила қурбонлари сони 2 954 нафарга етган. Шунингдек, 16 592 нафардан ортиқ фуқаро турли даражада тан жароҳати олган.

Ҳозирда халқаро қутқарув гуруҳлари вайроналар орасидаги қидирув-қутқарув ишларини босқичма-босқич якунламоқда. Мутахассислар таъкидлашича, зилзила каби табиий офатларда тирик қолганларни қутқариб олиш учун энг муҳим вақт дастлабки 72 соат ҳисобланади. Бу муддат ўтгач, омон қолиш эҳтимоли кескин пасаяди.

Гувоҳларнинг сўзларига кўра, офатнинг илк соатларида қутқарув хизматлари ҳали етиб келмагани боис, маҳаллий аҳоли яқинларини қутқариш учун вайроналарни ўз кучи билан тозалашга мажбур бўлган.

Айни пайтда расмийлар бедарак йўқолганларни излаш ишлари давом этаётганини билдирмоқда. Шу билан бирга, зилзила оқибатларини бартараф этиш ва жабрланганларга ёрдам кўрсатиш ишлари ҳам изчил давом эттирилмоқда.

ВенесуэлаХорхе Родригес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиКосмик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлдиБугун, 22:26Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиБугун, 21:58Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Бугун, 21:15Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаҚоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаБугун, 20:40Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиБугун, 18:19Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди