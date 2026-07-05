Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?

·0·Дунё
Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?

Эронда марҳум олий раҳбар Али Хоманаий билан видолашув маросимлари давом этмоқда. Мамлакатнинг беш шаҳрида ташкил этилган дафн тадбирлари 9 июлга қадар давом этиши режалаштирилган.

Бироқ шу кунгача амалдаги олий раҳбар Мужтабо Хоманаий отаси билан хайрлашув маросимларида кўринмади. Бу ҳақда Nur.kz нашри The New York Times маълумотларига таяниб хабар берди.

Аввалроқ Али Хоманаийнинг дафн маросимини ташкил этиш қўмитаси раҳбари Акбар Пуржамшидиён Мужтабо Хоманаийнинг маросимда иштирок этиши ёки этмаслиги ҳақида қарор қабул қилиш унинг ваколатига кирмаслигини билдирган эди.

The New York Times нашрининг Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпусидаги икки нафар аноним манбасига кўра, Мужтабо Хоманаийнинг хавфсизлик хизмати унинг омма олдида кўриниши Исроил томонидан эҳтимолий суиқасд уюштирилиши ёки ҳаракатланиш йўналиши орқали яширин жойлашуви аниқланиб қолиши мумкинлиги ҳақида хавотир билдирган. Шу сабабли унга дафн маросимларида қатнашишга рухсат берилмаган.

Нашрнинг қайд этишича, Мужтабо Хоманаий маросимнинг айрим қисмларида иштирок этиш истагини билдирган. Хусусан, у 9 июль куни Машҳад шаҳридаги Имом Ризо зиёратгоҳида ўтказилиши режалаштирилган маросимда қатнашиб, отаси учун жаноза дуосини ўқишни режалаштирган.

Ҳозирча Эрон расмийлари Мужтабо Хоманаийнинг дафн маросимларида иштирок этмагани юзасидан расмий изоҳ ёки баёнот бермаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаҚоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаБугун, 20:40Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиБугун, 18:19Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиБугун, 17:50Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Бугун, 17:48400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олиндиБугун, 17:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди