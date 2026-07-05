Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқда

Ўзбекистонда иш қидираётган фуқаролар сони сезиларли даражада ошди. Марказий банк маълумотига кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида фаол резюмелар сони 31,5 фоизга кўпайиб, 636 мингтага етган.

Қайд этилишича, иш изловчилар сонининг ортиши меҳнат бозоридаги рақобатни кучайтирган. Шу билан бирга, айрим йўналишларда ишчи кучига бўлган юқори талаб иш ҳақларининг ўсишига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Ҳисоботга кўра, янги иш ўринлари асосан хизмат кўрсатиш, савдо, молиявий ва суғурта, шунингдек, профессионал ва техник хизматлар соҳаларида яратилган. Қурилиш, умумий овқатланиш ва ишлаб чиқариш тармоқларида ҳам ходимларга эҳтиёж юқорилигича қолмоқда.

Жорий йилнинг биринчи чорагида эълон қилинган бўш иш ўринлари сони март ойида 15,4 мингтани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,8 фоизга ошган.

Марказий банк таҳлилига кўра, 2026 йилнинг дастлабки уч ойида ўртача номинал иш ҳақи 17,4 фоизга, реал иш ҳақи эса 9,5 фоизга ўсган. Энг юқори иш ҳақи ўсиши молиявий хизматлар, транспорт ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳаларида қайд этилган.

Шунингдек, йил бошидан буён 1,63 миллион нафар Ўзбекистон фуқароси хорижга чиққан. Россияда меҳнат қилаётган ўзбекистонликлар сони бироз камайган бўлса, Туркия ва Жанубий Корея меҳнат мигрантлари учун тобора оммабоп йўналишларга айланиб бормоқда.

Мутахассислар фикрича, иқтисодий фаолликнинг ортиши ва бизнеснинг кенгайиши меҳнат бозорида янги имкониятларни яратмоқда. Бироқ ишчи кучи таклифи ҳануз иш берувчилар талабидан тезроқ ўсаётгани сабабли бозордаги рақобат юқори даражада сақланиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиБугун, 21:33Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Бугун, 21:25Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларТошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларБугун, 18:10Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 12:173 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз бердиБугун, 01:48Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиБугун, 01:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??