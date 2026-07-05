Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топди

·0·Дунё
Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топди

Венесуэлада юз берган вайронкор зилзилалардан кейин қидирув-қутқарув ишларида иштирок этаётган Цунами лақабли хизмат ити 26 нафар инсоннинг ҳаётини сақлаб қолишга ҳисса қўшди. Махсус тайёрланган ит вайроналар остида тирик қолганларни аниқлаб, қутқарувчиларга уларни тезроқ топиш имконини берди.

Табиий офат ҳудудида фаолият юритаётган кинология гуруҳи раҳбари Хорхе Беенснинг маълум қилишича, қутқарув операцияси давомида Цунами ёрдамида 26 нафар жабрланувчи тирик ҳолда аниқланган.

Мутахассиснинг айтишича, тўққиз ёшли Цунами вайроналар, кўчкилар ва бошқа фавқулодда вазиятларда одамларни қидиришга ихтисослашган. Бундай хизмат итларини тайёрлаш учун одатда уч-тўрт йил вақт сарфланади.

Цунами илгари Туркияда содир бўлган кучли зилзилалар оқибатларини бартараф этиш ишларида ҳам қатнашган. Ўшанда ҳам у бошқа қидирув гуруҳлари аниқлай олмаган жойлардан тирик қолган инсонларни топишга муваффақ бўлган.

Кинологнинг таъкидлашича, ҳозирда ҳам жамоа қутқарув штаби белгилаб берган ҳудудларда қидирув ишларини изчил давом эттирмоқда.

Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи Делси Родригес Цунами ва унинг йўлбошчисига алоҳида миннатдорлик билдирди.

Унинг сўзларига кўра, ушбу жасур хизмат ити оғир кунларда кўплаб инсонлар учун умид рамзига айланган. Родригес Цунами ва унинг кинологининг меҳнати юзлаб қутқарувчилар саъй-ҳаракатларининг муҳим қисми эканини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиВенесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиБугун, 21:52Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Бугун, 21:15Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаҚоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаБугун, 20:40Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиБугун, 18:19Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиБугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди