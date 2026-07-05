Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлди
14 ёшида иш тажрибаси давомида космик ҳожатхонани тозалашда иштирок этган Клэр Парфитт орадан йиллар ўтиб Европа космик агентлигида Марсни ўрганиш бўйича энг муҳим лойиҳалардан бирига раҳбарлик қиладиган мутахассисга айланди.
Ноттингемда туғилган Клэрнинг космос соҳасига қизиқиши мактаб йилларида бошланган. Аввалига у NASAда амалиёт ўташ учун мурожаат қилган, аммо рад жавобини олган. Шундан сўнг у Лестердаги Миллий космик илмий марказида иш тажрибасини ўташ имконига эга бўлди.
Ўша даврда марказ Британиянинг асосий космос музейи — Миллий космик марказнинг очилишига тайёргарлик кўраётган эди. Клэр экспонатларни қабул қилиш ва тайёрлаш ишларида қатнашди. Улар орасида космик ҳожатхона ҳам бўлиб, уни очиш, тозалаш ва сақлаш жараёнларида иштирок этган.
Шунингдек, у Британиядан космосга парвоз қилган биринчи инсон — Ҳелен Шарман кийган скафандрни ҳам қабул қилиш ишларида қатнашган. Клэрнинг айтишича, айнан шу тажриба унинг келажакдаги касбини танлашига кучли туртки берган.
Кейинчалик у физика бўйича олий маълумот ва космик кемаларнинг энергия тизимлари муҳандислиги йўналишида докторлик даражасини олди. Фаолияти давомида у Марс юзасини тадқиқ этадиган ExoMars Rosalind Franklin ровери ҳамда Қуёш шамоли ва Ер магнит майдони ўзаро таъсирини ўрганувчи SMILE миссиясида иштирок этди.
2019 йилдан буён Клэр Парфитт Нидерландиядаги Европа космик агентлигининг Европа космик тадқиқот ва технологиялар марказида фаолият юритмоқда. Ҳозирда у инсонлар ва роботлар иштирокида амалга ошириладиган келажакдаги Марс экспедицияларини режалаштирувчи жамоага раҳбарлик қилади. Шунингдек, у Халқаро Марсни ўрганиш ишчи гуруҳи раиси ҳам ҳисобланади.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Марс илмий нуқтаи назардан энг муҳим сайёралардан бири бўлиб, уни чуқур ўрганиш келажакдаги инсон парвозлари учун катта аҳамиятга эга.
«Rosalind Franklin ровери 2028 йилда учирилса, бу жуда ҳаяжонли воқеа бўлади. Кейинги ўн йилликларда Марсни асраб қолиш ва Европа учун энг қимматли илмий маълумотларни олиш мақсадида барча қадамларни пухта режалаштиришимиз керак», — деди Клэр Парфитт.
…