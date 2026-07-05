Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлди

·0·Дунё
Космик ҳожатхонани тозалаган қиз Марс лойиҳасига раҳбар бўлди

14 ёшида иш тажрибаси давомида космик ҳожатхонани тозалашда иштирок этган Клэр Парфитт орадан йиллар ўтиб Европа космик агентлигида Марсни ўрганиш бўйича энг муҳим лойиҳалардан бирига раҳбарлик қиладиган мутахассисга айланди.

Ноттингемда туғилган Клэрнинг космос соҳасига қизиқиши мактаб йилларида бошланган. Аввалига у NASAда амалиёт ўташ учун мурожаат қилган, аммо рад жавобини олган. Шундан сўнг у Лестердаги Миллий космик илмий марказида иш тажрибасини ўташ имконига эга бўлди.

Ўша даврда марказ Британиянинг асосий космос музейи — Миллий космик марказнинг очилишига тайёргарлик кўраётган эди. Клэр экспонатларни қабул қилиш ва тайёрлаш ишларида қатнашди. Улар орасида космик ҳожатхона ҳам бўлиб, уни очиш, тозалаш ва сақлаш жараёнларида иштирок этган.

Шунингдек, у Британиядан космосга парвоз қилган биринчи инсон — Ҳелен Шарман кийган скафандрни ҳам қабул қилиш ишларида қатнашган. Клэрнинг айтишича, айнан шу тажриба унинг келажакдаги касбини танлашига кучли туртки берган.

Кейинчалик у физика бўйича олий маълумот ва космик кемаларнинг энергия тизимлари муҳандислиги йўналишида докторлик даражасини олди. Фаолияти давомида у Марс юзасини тадқиқ этадиган ExoMars Rosalind Franklin ровери ҳамда Қуёш шамоли ва Ер магнит майдони ўзаро таъсирини ўрганувчи SMILE миссиясида иштирок этди.

2019 йилдан буён Клэр Парфитт Нидерландиядаги Европа космик агентлигининг Европа космик тадқиқот ва технологиялар марказида фаолият юритмоқда. Ҳозирда у инсонлар ва роботлар иштирокида амалга ошириладиган келажакдаги Марс экспедицияларини режалаштирувчи жамоага раҳбарлик қилади. Шунингдек, у Халқаро Марсни ўрганиш ишчи гуруҳи раиси ҳам ҳисобланади.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Марс илмий нуқтаи назардан энг муҳим сайёралардан бири бўлиб, уни чуқур ўрганиш келажакдаги инсон парвозлари учун катта аҳамиятга эга.

«Rosalind Franklin ровери 2028 йилда учирилса, бу жуда ҳаяжонли воқеа бўлади. Кейинги ўн йилликларда Марсни асраб қолиш ва Европа учун энг қимматли илмий маълумотларни олиш мақсадида барча қадамларни пухта режалаштиришимиз керак», — деди Клэр Парфитт.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Цунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиЦунами лақабли ит 26 инсонни вайроналар остидан тирик топдиБугун, 21:58Венесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиВенесуэлада зилзила қурбонлари сони 3 мингга яқинлашдиБугун, 21:52Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Нега Мужтабо Хоманаий отасининг дафн маросимида қатнашмади?Бугун, 21:15Қоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаҚоя бағридаги сирли ғор ҳалигача олимларни ҳайратга солмоқдаБугун, 20:40Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиРоналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўлладиБугун, 18:19Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди