Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?

·0·Ўзбекистон
Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?

2026 йил 1 июльдан бошлаб Ўзбекистонда рецепт асосида сотиладиган 2,5 минг номдаги дори воситалари учун янги чекланган нархлар жорий этилди. Натижада қатор дори препаратларининг нархи сезиларли даражада пасайди.

Тиббиёт ва фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги маълумотига кўра, янги референт нархлар асосида айрим дорилар 50 фоизгача арзонлаштирилган.

Жумладан:

  • антибиотиклар ва микробларга қарши препаратлар нархи 50,1 фоизгача;

  • юрак-қон томир касалликларини даволашда қўлланиладиган дорилар 37 фоизгача;

  • асаб тизими учун мўлжалланган препаратлар 40 фоизгача;

  • яллиғланишга қарши ва оғриқ қолдирувчи воситалар эса 42 фоизгача арзонлаштирилди.

Агентлик матбуот котиби Анвархон Акабировнинг таъкидлашича, янги референт нархлар кучга киргани сабабли мазкур дори воситаларини аввалги нархларда сотишга йўл қўйилмайди. Солиқ қўмитасининг ахборот тизимлари референт нархдан юқори қийматда расмийлаштирилган электрон ҳисобварақ-фактураларни автоматик равишда аниқлайди ва бундай ҳужжатларни расмийлаштириш имконияти чекланади.

Қайд этилишича, дори воситалари нархларини давлат томонидан тартибга солиш амалиёти изчил давом эттирилмоқда. Референт нархлар тизими дори нархларининг асоссиз оширилишининг олдини олиш, шунингдек, фармацевтика бозорида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш мақсадида жорий этилган.

Янги нархларни шакллантиришда халқаро тажриба асос қилиб олинади. Бунда референт давлатлардаги ўртача нархлар, препарат ишлаб чиқарилган мамлакатдаги қийматлар ҳамда сўнгги бир йил ичида Ўзбекистонга импорт қилинган дори воситалари бўйича тузилган шартномалар нархлари инобатга олинади.

Агентлик маълумотига кўра, рецепт асосида сотиладиган дори воситаларининг чекланган нархлари pharm.gov.uz сайтида эълон қилинган. Шунингдек, фуқаролар PharmUz мобил иловаси орқали дори воситаларининг белгиланган максимал нархлари ва дорихоналардаги амалдаги чакана нархларини мустақил равишда таққослаб текшириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларТошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларБугун, 18:10Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 12:173 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз бердиБугун, 01:48Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиБугун, 01:07Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиБугун, 00:32Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиТошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиКеча, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??