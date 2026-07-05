Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»
Златан Ибрагимович Жаҳон чемпионати–2026 1/8 финалида Франция футболчиларининг Парагвайга қарши ўйинда ўзини тутишига юқори баҳо берди.
Швециялик собиқ ҳужумчининг фикрича, баҳс ўта кескин кечганига қарамай, французлар рақибнинг қўзғашларига учмай, руҳий жиҳатдан мустаҳкамлик кўрсатган.
«Французлар хотиржам қолди»
Ибрагимович учрашув давомида Парагвай футболчилари қаттиқ ва провокацион ўйин намойиш этганини таъкидлади.
«Агар мен шу ўйинда майдонга тушганимда, эҳтимол тўртта ёки бешта қизил карточка олган бўлардим. Франция футболчилари эса хотиржам қолишди, кулиб туришди ва рақибнинг қўзғашларига учмади», — деди у FOX Sports эфирида.
Унинг фикрича, бундай вазиятда рақибга берилиши мумкин бўлган энг тўғри жавоб — ҳиссиётга эмас, натижага эътибор қаратишдир.
Мбаппе ягона голни урди
Учрашув Франциянинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Беллашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Франция сардори ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, жамоасини чоракфиналга олиб чиқди.
Чоракфиналда рақиб — Марокаш
Дидье Дешам шогирдлари навбатдаги босқичда Марокаш миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳс ғолиби Жаҳон чемпионати яримфинали йўлланмасини қўлга киритади. Франция учун эса Парагвайга қарши кўрсатилган хотиржамлик ва интизом яна бир бор асосий қуролга айланиши мумкин.
…